Скільки ще триватиме війна в Україні: аналітики дали невтішний прогноз

Путін не збирається закінчувати війну / © ТСН

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Війна в Україні остаточно зайшла у «небезпечний глухий кут», і цей стан може зберегтися щонайменше до січня 2029 року. Головна причина полягає не в позиції Києва чи Заходу, а у внутрішніх страхах російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання 19FortyFive за авторством доктора Роберта Е. Келлі.

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Найкраща угода, від якої відмовляється Кремль

Експерти зазначають, що зараз Путін має найкращі умови від США для укладення угоди. Адміністрація у Вашингтоні обмежила військову допомогу Україні, тимчасово послабила санкції на російське дизельне пальне для зниження цін на власному ринку та неодноразово закликала до швидкого врегулювання.

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За таких умов Москва могла б спробувати зберегти контроль над окупованими територіями та вимагати від України відмови від НАТО. Натомість Кремль наполягає на «комплексному» врегулюванні, що фактично означає повну капітуляцію України. Київ на це ніколи не піде, а сама Росія не має ресурсів для істотного просування на полі бою — за останні п’ять місяців просування окупантів зменшилося до мінімуму, а удари українських дронів підірвали російську нафтопереробку та економіку.

Поразка дорівнює втраті влади: уроки історії для Путіна

Чому ж Путін не припиняє війну? Відповідь криється у внутрішньоросійській політиці. Згідно з історичними прецедентами (поразка від Японії у 1905 році чи Перша світова війна у 1917-му), правителі Росії, які програвали війни, втрачали владу або життя.

За майже п’ять років повномасштабного вторгнення Москва зазнала сотень тисяч втрат і підірвала своє економічне майбутнє. Мирна угода, яка залишить Україну суверенною, озброєною та орієнтованою на Захід, змусить росіян запитати: «За що ми воювали?».

Щоб уникнути цього питання, Путін обирає «підвищення ставок заради порятунку» (gamble for resurrection) і затягування конфлікту. Безстроковий глухий кут для нього безпечніший, ніж будь-яка форма визнання невдачі.

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Корейський сценарій, але в гіршому варіанті

Те, що відбувається зараз, усе більше нагадує події Корейської війни: фронт зупинився у 1951 році, але бої тривали до 1953 року і завершилися лише перемир’ям, а не повноцінним миром.

Проте для України цей сценарій може бути гіршим:

В Україні немає прямого американського військового контингенту («розтяжки»), який гарантував би захист, як у Південній Кореї.

Лінія розмежування не стабілізується — удари дронами та ракетами по містах, енергетиці та НПЗ триватимуть постійно.

Експерти резюмують: війна не закінчиться, поки Путін вважатиме її продовження безпечнішим за зупинку. Це робить швидке досягнення миру малоймовірним як мінімум до закінчення каденції поточного президента США у 2029 році, а можливо — і до зміни влади в самому Кремлі. Європа та інші союзники мають готуватися до довготривалої підтримки України.

Раніше повідомлялось про те, чи прискорять кінець війни в Україні ракетні удари по Москві. Аналітики висловили своє бачення ситуації про те, як на кінець війни можуть вплинути українські удари по російській столиці.

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