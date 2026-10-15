Війна в Україні / © ТСН.ua

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П’ятий рік повномасштабного вторгнення Росії ставить перед Україною та її союзниками ключове питання: скільки ще триватиме війна на виснаження та чи здатна Європа підтримувати Київ без повноцінної участі США.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Сигналом тривоги для західних столиць та українського військового керівництва стали останні події навколо передачі американських розвідданих і блокування доступу до військової версії системи Starlink, фінансованої Пентагоном. На тлі публічної суперечки між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом з’явилися побоювання, що Вашингтон може суттєво обмежити або повністю припинити розвідувальну підтримку Києва.

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«Несподіванки» від партнерів та відсутність попереджень про обстріли

Під час візиту до Лондона та зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом Володимир Зеленський натякнув на «складнощі» у відносинах із партнерами. Український лідер зазначив, що Київ не отримав вчасного раннього попередження від партнерів про масовані ракетні удари Росії на початку тижня, які призвели до пошкодження 26 об’єктів енергомережі та залишили без світла понад 600 тисяч людей.

За даними джерел, адміністрація Трампа неофіційно закликала Україну утриматися від атак на російські НПЗ після того, як США уклали угоду про імпорт дизельного пального з РФ. В Україні це сприйняли як приховану погрозу згорнути розвідувальну допомогу. Сам Дональд Трамп у вівторок заперечив припинення співпраці, заявивши: «Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими».

Чи зможе Європа замінити США і що це означає для строків війни?

Тривалість війни безпосередньо залежить від точності та швидкості українських ударів по ворогу. Американська розвідка забезпечує унікальну точність деталізації та цілевказання, замінити яку європейським союзникам буде вкрай важко.

Британський військовий аналітик Томас Вітінгтон (RUSI) зазначає, що європейські спецслужби мають якісні спроможності, проте їхні дані часто фрагментовані та потребують більше часу на узгодження через бюрократичні обмеження секретності.

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«Європі під силу продублювати частину радіоелектронної розвідки США, але саме американський „щит“ і масштаб дають вирішальну вагомість. Саме тому ця підтримка критична», — зазначає Вітінгтон.

Водночас колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Мурретт вважає малоймовірним повне розривання співпраці, оскільки керівництво розвідспільноти США та союзників залишається жорстко антиросійським, хоча Білий дім і має право вето.

Європа готується до тривалого протистояння

Союзники по НАТО усвідомлюють: якщо США зменшать залученість, війна може затягнутися, а тягар стримування агресора повністю впаде на європейські плечі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Естонії закликав союзників збільшити поставки засобів ППО:

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«Путін намагається послабити нашу рішучість і зупинити підтримку України. Але Росія зазнає поразки на полі бою. Нас не залякати».

Лондон уже оголосив про прискорення постачання нових ракет ППО. Проте експерти сходяться на думці: відповідь на питання, скільки ще триватиме війна в Україні, сьогодні залежить від того, чи збережеться єдність «П’яти очей» та США з Україною, або ж Європі доведеться терміново розгортати власні автономні військові спроможності для тривалої оборони континенту.

«Почуваюся зрадженим»: Зеленський різко відповів Трампу через угоду з Путіним

Раніше президент Володимир Зеленський поскаржився, що його американський колега Дональд Трамп займає «неправильну сторону» в російсько-українській війні. Також Зеленський зізнався, що почувається зрадженим. Про це він заявив в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Трамп повідомив, що домовився з диктатором Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів в цілому.

Також стало відомо, що переговори про мир в США закінчилися достроково — другого раунду зустрічей не буде.

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