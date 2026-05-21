Скільки ще триватиме війна в Україні: Єврокомісія шокувала прогнозом

Європейська комісія опублікувала новий економічний прогноз для України на 2026–2027 роки, заклавши у макромодель сценарій затяжної війни із високою інфляцією, браком робочої сили та поступовим відновленням ВВП лише після старту великої реконструкції.

Коли закінчиться війна

Європейська комісія у новому економічному прогнозі заклала для України сценарій затяжної війни.

У документі, опублікованому 21 травня, йдеться, що російська агресія продовжує завдавати важкого удару по українській економіці, а атаки на критичну інфраструктуру порушують енергопостачання.

Брюссель не називає конкретної дати завершення війни і не подає прогноз як політичну оцінку мирних переговорів. Це макроекономічний сценарій, у якому воєнні ризики залишаються ключовим фактором для економіки України щонайменше в межах прогнозного горизонту 2026-2027 років.

За оцінкою Єврокомісії, у 2026 році економіка України зросте лише на 1,5%. На зростання тиснутимуть безпекова ситуація, пошкодження енергетики, проблеми з ланцюгами постачання, дефіцит робочої сили та новий шок від вищих цін на нафту. Водночас приватне споживання, оборонні витрати та інвестиції у відновлення мають утримати економіку від падіння.

У 2027 році Єврокомісія очікує прискорення зростання до 4%, але цей сценарій прямо залежить від того, чи будуть створені умови для повноцінної реконструкції з початку року. У документі зазначається, що інвестиції у відбудову, послаблення дефіциту робочої сили та менші експортні обмеження можуть частково компенсувати скорочення оборонних витрат.

Інфляція, за прогнозом Брюсселя, у 2026 році зросте до 9,3% через дорожчу енергію, вищу вартість робочої сили та воєнні перебої у виробництві. У 2027 році вона залишатиметься високою — близько 9%, оскільки реконструкція і відкладений попит підтримуватимуть ціновий тиск.

Окремо Єврокомісія звертає увагу на ринок праці. Через мобілізацію, міграцію та регіональні дисбаланси дефіцит кадрів залишатиметься суттєвим, а безробіття знижуватиметься лише поступово. Це означає, що бізнес і далі працюватиме в умовах нестачі персоналу та зростання витрат на зарплати.

Державні фінанси також залишаться під сильним тиском. У 2025 році дефіцит бюджету України, за оцінкою Єврокомісії, зріс до 19,5% ВВП через військові зарплати, оборонні субсидії та закупівлі. У 2026 році дефіцит може становити 13,3% ВВП, а у 2027-му — знизитися до 9,2% ВВП за умови поступового помірного скорочення оборонних витрат.

Цей прогноз важливий не як передбачення точної дати завершення війни, а як сигнал для бюджету, бізнесу і домогосподарств. Брюссель фактично виходить із того, що воєнні ризики залишатимуться визначальними для економіки ще щонайменше кілька років, а швидке відновлення можливе лише за умови реальної безпеки та запуску масштабної реконструкції.

