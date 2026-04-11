Юлія Свириденко

За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання в Україні не діятимуть найближчим часом.

Про це повідомили прем’єрка Юлія Свириденко.

«Провела координаційну нараду з керівництвом „Укренерго“ та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі. Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії», — зазначила вона.

З її слів, енергосистема працює стабільно.

«Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», — додала Свириденко.

Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили, що на суботу, 11 квітня, в Україні запроваджували графіки відключення світла, але лише на ранок. Водночас наразі знеструмлень на вечір не планується. Однак ситуація в енергосистемі може змінитись.