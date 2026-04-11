ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Скільки ще триватимуть графіки відключень світла — заява Свириденко

Уряд робить усе можливе для повного відновлення електропостачання після нових російських обстрілів енергетичної інфраструктури

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Юлія Свириденко

За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання в Україні не діятимуть найближчим часом.

Про це повідомили прем’єрка Юлія Свириденко.

«Провела координаційну нараду з керівництвом „Укренерго“ та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі. Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії», — зазначила вона.

З її слів, енергосистема працює стабільно.

«Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», — додала Свириденко.

Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили, що на суботу, 11 квітня, в Україні запроваджували графіки відключення світла, але лише на ранок. Водночас наразі знеструмлень на вечір не планується. Однак ситуація в енергосистемі може змінитись.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie