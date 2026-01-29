ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
1 хв

Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні: експертка шокувала прогнозом

Графіки відключень світла залишаться з українцями ще на рік або два, прогнозує експертка Вікторія Войціцька.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Відключення світла

Не варто розраховувати на те, що з приходом весни-літа зникнуть графіки відключень світла. Українці житимуть з відключеннями ще щонайменше рік.

Таку думку в етері Київ24 висловила Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради незалежного аналітичного центру We Build Ukraine.

«Ми маємо бути готовими до того, щоб жити в графіках електропостачання протягом щонайменше року, якщо не двох. Бо все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо відновити те, що було пошкоджено, і наскільки швидко буде намагатися ворог нищити те, що у нас і є», — зазначила вона.

І також, за словами Войціцької, все залежить від того, наскільки швидко ми зможемо розгорнути мережу децентралізованої генерації.

Нагадаємо, від 29 січня у Києві зʼявилися тимчасові графіки відключень світла. «Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили у компанії ДТЕК.

У ДТЕК попередили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду знову морози і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації столиця повернеться до екстрених відключень.

Водночас якщо ситуація в енергетиці стабілізується, енергетики обіцяють звичні графіки з чергами.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie