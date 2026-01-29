Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні: експертка шокувала прогнозом

Відключення світла

Не варто розраховувати на те, що з приходом весни-літа зникнуть графіки відключень світла. Українці житимуть з відключеннями ще щонайменше рік.

Таку думку в етері Київ24 висловила Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради незалежного аналітичного центру We Build Ukraine.

«Ми маємо бути готовими до того, щоб жити в графіках електропостачання протягом щонайменше року, якщо не двох. Бо все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо відновити те, що було пошкоджено, і наскільки швидко буде намагатися ворог нищити те, що у нас і є», — зазначила вона.

І також, за словами Войціцької, все залежить від того, наскільки швидко ми зможемо розгорнути мережу децентралізованої генерації.

Нагадаємо, від 29 січня у Києві зʼявилися тимчасові графіки відключень світла. «Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили у компанії ДТЕК.

У ДТЕК попередили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду знову морози і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації столиця повернеться до екстрених відключень.

Водночас якщо ситуація в енергетиці стабілізується, енергетики обіцяють звичні графіки з чергами.