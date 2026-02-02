Скільки ще українці готові терпіти війну: свіже опитування

Війна Росії проти України

Реклама

У нещодавньому опитуванні 65% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно для досягнення прийнятного результату. Водночас 17% респондентів говорять про готовність витримувати війну лише протягом кількох місяців або пів року. Соціологи не фіксують суттєвих змін у суспільних настроях упродовж останніх місяців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Деталі

Як зазначають у КМІС, показник готовності українців терпіти війну залишається стабільним упродовж тривалого часу. У грудні 2025 року таку позицію поділяли 62% опитаних, стільки ж — і у вересні 2025 року. Це свідчить про відсутність суттєвих змін у громадських настроях, навіть на тлі масованих атак Росії та її спроб спровокувати гуманітарну кризу в Україні.

Реклама

Опитування КМІС

Соціологи наголошують: попри обстріли, руйнування інфраструктури та складну економічну ситуацію, більшість громадян налаштовані продовжувати спротив до досягнення результату, який вони вважатимуть прийнятним.

Готовність терпіти війну зберігається в усіх регіонах країни. За даними опитування, таких респондентів від 58% до 72%. Найвищий показник зафіксовано в Києві — 72%. На Заході України готовність терпіти війну висловили 66% опитаних, у Центрі та на Півночі (без урахування столиці) — 64%, на Півдні — також 64%, а на Сході — 58%.

Респондентів, які не обрали варіант «стільки, скільки буде потрібно», соціологи додатково запитали про причини такої позиції. Найчастіше люди говорили про загибель військових і цивільних, а також страх за життя та здоров’я близьких — 29%. Ще 17% називали обстріли та руйнування, стільки ж — економічні проблеми. На перебої з електро- та теплопостачанням вказали 15% опитаних, а 10% зізналися, що їм психологічно важко витримувати війну.

Опитування КМІС

Водночас у КМІС звертають увагу: якщо перерахувати ці відповіді на все доросле населення України, лише 5% громадян заявили, що не готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, і пов’язують це саме з проблемами електро- або теплопостачання.

Реклама

Більшість українців не змінили ставлення до війни: 65% готові терпіти її стільки, скільки буде необхідно, попри обстріли та труднощі — дані КМІС.

Як ми вже писали раніше, більшість українців категорично проти ідеї віддати під контроль Росії частину Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Так, 54% респондентів назвали такий сценарій для них абсолютно неприйнятним, ще 5% не змогли визначитися.

Серед тих, хто відкидає цю ідею, головними причинами називали побоювання, що агресор не зупиниться і продовжить наступ, а також те, що це суперечить Конституції та створює ризики недовіри до обіцянок Заходу. Проте 39% опитаних готові розглядати такий компроміс, але значна частина з них вимагає чітких, юридично закріплених гарантій, реальної військової підтримки та сильних гарантій безпеки, а не лише декларацій.