Укрaїнa
656
1 хв

Скільки ще в Україні триматиметься тепло: метеорологиня назвала дату

Опади прогнозують лише на заході України.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Unsplash

Найближчим часом в Україні утримуватиметься тепла погода, але осінні дощі вже починаються. Натомість значного зниження температури ще поки не очікується.

Про це заявила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

"Температурний фон буде вищий за норму і близько до норми. Максимальна температура вдень ще буде +21°-27°", - розповіла метеорологиня.

Тим часом опади будуть переважно на заході країни. Втім, у цих регіонах температурний фон під час дощів може бути +18°-20°.

"Уночі, звичайно, вже прохолодніше: скажімо, в межах +8°...+14°, до +15°...+16°… Ще усе одно буде, я думаю, середньодобова температура близько +15° і вище. Тобто це ще триватиме метеорологічне літо. Може, і до 20-го вересня", - сказала Голеня.

Нагадаємо, синоптики здивували прогнозом погоди на вересень. За їхніми прогнозами, осінь відчуватиметься лише ночами, але вдень у більшості областей ще грітиме сонце, очікується від 21° до 28° тепла.

Зауважимо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчим часом в Україні будуть погодні контрасти. Найближчими днями суттєвих змін температурного режиму не передбачається. Втім, 11–12 вересня дощі очікуються на заході України, на решті території переважно сухо.

