Скільки ще в Україні триматиметься тепло: синоптик назвав дати

В Україні прийдешній тиждень буде доволі теплим. Зокрема, на півдні денна температура сягатиме до +16

Про це розповів синоптик Відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт в коментарі «Погода УНІАН».

«Утримуватиметься тепла, як для цієї пори, погода. Хоча температура зазнаватиме незначних коливань, залежно від прояснень», — зауважив Семиліт.

Синоптик пояснив, що 4-6 листопада погоду біля земної поверхні зумовлюватиме поле високого тиску. Утім, на висотах погодні процеси будуть протилежними, що зумовлюватиме хмарність. Уночі та вранці місцями можливий туман.

Також протягом цих кількох днів із заходу переміщуватиметься атмосферний фронт, який у більшості областей спричинить невеликі дощі. Втім, вже 6 листопада вже буде переважно без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +3°…+9°, а 5-6 листопада в західних областях 0°…+5°. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +8°…+13°, а на півдні країни — до +16°.

За словами синоптика, «загалом така температура буде утримуватись протягом цього тижня». У нічні години можуть бути певні зниження.

«Якщо у нас антициклончик буде, поле високого тиску на території України, то в нічні години буде інтенсивніше охолодження повітря. Вночі буде прохолодніше. Але у денні години зберігатимуться такі значення температури, як зараз. Тобто без істотних змін впродовж тижня. Надалі ми поки не можемо сказати, оскільки розуміємо, що все може змінюватися», — наголосив синоптик.

