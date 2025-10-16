Скільки ще зможе воювати Росія: Буданов дав відверту оцінку

Кирило Буданов

Росія має достатній ресурс для продовження бойових дій протягом тривалого часу, попри економічні труднощі, що зростають.

Таку заяву зробив очільник ГУР Кирило Буданов на Київському міжнародному економічному форумі, передає Ми Україна.

За словами Буданова, хоча економічне становище Росії справді ускладнюється, цей процес поки що не є критичним.

«На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності там існує досить серйозний для ведення війни досить тривалий проміжок часу», — зазначив він.

Голова розвідки додав, що поточні фінансово-економічні та соціальні проблеми ще не є достатніми, щоб примусити Москву відмовитися від свого стратегічного курсу.

