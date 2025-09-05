Скільки ще зможе воювати Росія: відомий генерал назвав чіткі терміни

Російська армія на фронті / © Associated Press

Попри заяви Росії про нібито готовність до миру, Кремль продовжує нарощувати військовий потенціал. Москва навряд чи зупинить бойові дії найближчим часом.

Про це генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес розповів у інтерв’ю «24 каналу».

Скільки РФ ще може вести війну?

Годжес зауважив, що у Росії достатньо людських ресурсів, але можливості оборонної промисловості залишаються обмеженими. Зокрема, країна-агресорка і досі вимушена постачати зброю з Північної Кореї.

«Я припускаю, що Росія може продовжувати війну в Україні ще рік або півтора», — сказав американський генерал-лейтенант у відставці.

Роль США та переговори

Колишній військовий підкреслив, що інтенсивність бойових дій прямо залежатиме від позиції Вашингтона щодо Москви та Києва. Він також не виключив, що президент США Дональд Трамп може намагатися підштовхнути сторони до переговорів.

«На цей момент я не бачу жодних ознак того, що Путін має бодай якусь повагу до адміністрації Дональда Трампа або що його переконує будь-яка з позицій, які вона просуває», — наголосив Годжес.

Невдачі російського наступу

Годжес вважає, що літня військова кампанія РФ не принесла відчутних результатів, попри гучні заяви Кремля.

«Скільки разів ми чули про новий російський наступ, про масовані атаки та просування вперед. І якщо не вдивлятися уважно в мапу та не розуміти детально, що саме ти читаєш або чуєш, може скластися враження, що перемога Росії є неминучою і неможливою для запобігання», — зазначив генерал-лейтенант.

Він закликав не піддаватися цій ілюзії та звернув увагу на колосальні втрати агресорки.

«Що саме Росія здобула протягом цього літа і якою ціною? Очевидно, що росіяни не зважають на кількість загиблих. Їм байдуже. Але навіть Російська Федерація не має необмеженого людського ресурсу», — констатував Годжес.

За його словами, головна мета російських атак — постійний тиск на Україну, однак такий підхід має обмежену перспективу.

«Для нападника, для окупаційної армії, я не вважаю, що така стратегія або підхід буде життєздатним чи стійким протягом наступних двох років», — резюмував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що президент РФ Володимир Путін не погодиться закінчити війну проти України. Однак, за оцінками західних розвідок, агресорка може зберігати здатність вести активні бойові дії ще приблизно два роки.

А перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни ще щонайменше протягом року.