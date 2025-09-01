Скільки шкіл в Україні ліквідували або знизили їхній ступінь з 1 вересня

«Порожні парти»: як нестача учнів закриває українські школи / © pixabay.com

Станом на початок нового навчального року в Україні понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що від 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів менше 45, перестали отримувати державне фінансування. Однак одразу виправдалася, що це не МОН ініціює закриття малокомплектних навчальних закладів, а органи місцевої влади.

«На весну 2024 року в нас було 525 закладів освіти по всій Україні, які були меншими аніж 45 дітей. А станом на зараз 457 пішли різними шляхами», — зазначила заступниця міністра.

Це ліквідації закладу з організацією підвезення до іншої школи або зниження ступеня до «дев’ятирічки» чи початкової школи. На початкову школу не поширюється вимога про 45 учнів.

Засновники ще 57 шкіл (тобто місцева влада) вирішили фінансувати їх власним коштом.

Нагадаємо, від 1 вересня 2025 року уряд припинив фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів.