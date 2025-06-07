Скільки штрафів можуть накласти за порушення військового обліку: в ТЦК пояснили

Штрафи порушників військового обліку / © ТСН.ua

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В Україні штрафують військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку — сума може сягати 25 тисяч гривень. За кожне таке порушення складають окремі адміністративні матеріали, тому штрафувати можуть неодноразово.

Про це розповів для Суспільного тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Левченко.

За словами Левченка, станом на травень 2025 року сума штрафу за одне порушення коливається від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо військовозобов’язаний не сплачує штраф, справу передають до державної виконавчої служби для примусового виконання.

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«Якщо людина порушує закон, то за кожен такий випадок складають відповідні матеріали», — пояснив він і додав, що кількість штрафів залежить від кількості виявлених порушень.

Адміністративні матеріали та штрафи за порушення військового обліку можуть накладатися неодноразово, що робить суму заборгованості дуже великою.

Військовозобов’язаних закликають відповідально ставитися до правил обліку та повідомляти про зміни, аби уникнути фінансових санкцій.

Нагадаємо, військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. За порушення цього терміну передбачені штрафи.

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Від 4 травня 2024 року втратили чинність такі формулювання з українського законодавства про військову службу:

«обмежено придатний до військової служби»

«непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»

Також через порушення військовозобов’язаними правил військового обліку, ТЦК можуть конфіскувати у них майно. Це може бути як машина, так і квартира.