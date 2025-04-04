Скільки студентів-хлопців, які виїхали за кордон за програмою обміну, не повернулися: дані Міносвіти

Виїзд студентів за кордон 2025 / © ТСН.ua

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До України не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за кордон за програмою обмінів студентів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, передає «Укрінформ».

«Є суттєва частина хлопців, а це 15-17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно», — каже Винницький. Він уточнив, що йдеться про студентів віком 18-22 роки, які вчаться на бакалавраті.

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На його заступника міністра, поки що такі цифри не є критичими, аби скасовувати можливості для виїзду студентів.

«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університеті, які є частиною консорціумів Еразмусу (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу — Ред.), щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», — додав Винницький.

Нагадаємо, що 2024 року Міносвіти України дозволило надало дозвіл для деяких студентів-чоловіків перетинати кордон. Йдеться про студентів-учасників програм академічної мобільності для навчання за кордоном віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті або магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування терміном на один семестр.

Раніше ми пояснювали, за яких обставин деякі студенти можуть бути мобілізовані та отримати бойову повістку.