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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки священників отримали бронь від мобілізації: відповідь Держетнополітики

Станом на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бронювання священнослужителів 2025

Бронювання священнослужителів 2025 / © unsplash.com

В Україні близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, були заброньовані від мобілізації.

Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає «Інтерфакс-Україна».

«…27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій», — йдеться у відповіді Держетнополітики.

Також Держетнополітики нагадує, що станом на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України надав релігійним конфесіям право бронювати священнослужителів. Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснило, які вимоги потрібно виконати, щоб отримати бронь священнику.

Раніше у ТЦК розповіли, чи мобілізують кліриків УПЦ Московського патріархату.

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