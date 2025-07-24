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Скільки священників отримали бронь від мобілізації: відповідь Держетнополітики
Станом на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими.
В Україні близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, були заброньовані від мобілізації.
Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті, передає «Інтерфакс-Україна».
«…27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій», — йдеться у відповіді Держетнополітики.
Також Держетнополітики нагадує, що станом на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України надав релігійним конфесіям право бронювати священнослужителів. Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснило, які вимоги потрібно виконати, щоб отримати бронь священнику.
Раніше у ТЦК розповіли, чи мобілізують кліриків УПЦ Московського патріархату.