ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Скільки території України захопили росіяни у квітні 2025 року — дані DeepState

За квітень поточного року ворог окупував 175 кв км українських територій.

Окупанти продовжують захоплювати українські землі

Окупанти продовжують захоплювати українські землі / © Getty Images

У кінці березня — на початку квітня росіяни активізувалися на фронті і почали захоплювати нові території України.

Про це свідчать дані DeepState.

«Якщо дивитися на основні місця просування, то найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде несподіване просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв км», — зазначають експерти.

Просування біля Катеринівки становить орієнтовно 30 кв км.

Сади біля Надіївки — ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 кв км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв км.

«Сумарно на п’ять цих ділянок припадає 85% всіх просувань», — уточнили аналітики.

Нагадаємо, наразі під тимчасовою окупацією перебуває 18,4% території України — Крим, частина Донбасу, Харківщини, Херсонської і Запорізької областей.

Також повідомлялося, що інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie