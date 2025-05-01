Окупанти продовжують захоплювати українські землі / © Getty Images

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У кінці березня — на початку квітня росіяни активізувалися на фронті і почали захоплювати нові території України.

Про це свідчать дані DeepState.

«Якщо дивитися на основні місця просування, то найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде несподіване просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв км», — зазначають експерти.

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Просування біля Катеринівки становить орієнтовно 30 кв км.

Сади біля Надіївки — ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 кв км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв км.

«Сумарно на п’ять цих ділянок припадає 85% всіх просувань», — уточнили аналітики.

Нагадаємо, наразі під тимчасовою окупацією перебуває 18,4% території України — Крим, частина Донбасу, Харківщини, Херсонської і Запорізької областей.

Також повідомлялося, що інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася.