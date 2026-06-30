Скільки території вдалося звільнити від початку 2026-го: Сирський здивував відповіддю

Зірваний бліцкриг Кремля: Сирський розповів, як ЗСУ перехопили ініціативу

Реклама

Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів української землі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський екслюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

Журналіст Євген Плінський зауважив, що попри розмови про весняно-літній наступ росіян, зараз ми бачимо статистику з дуже обережним оптимізмом, що в травні Україні вдалося деоккупувати більше територій.

Реклама

Своєю чергою Сирський пояснив, що нинішні успіхи ЗСУ на полі бою, які спостерігаються з весни, є результатом системного стратегічного планування, де події 2026 року тісно пов’язані з кампанією 2025 року.

«Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що в принципі нам вдалося зробити», — сказав головком ЗСУ.

За його словами, такі дії домогли Силам оборони з початку 2026 року ми перейти до активних дій на деяких напрямках. Унаслідок цього станом на сьогодні від початку року вдалося звільнити понад 670 квадратних кілометрів української території.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що РФ відкрила нові точки прориву кордону на Харківщині.

Реклама

Новини партнерів