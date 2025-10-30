ТСН у соціальних мережах

Скільки триватиме “бабине літо”: синоптик попередив про різку зміну погоди

Відомий синоптик Ігор Кібальчич прогнозує аномально теплий початок листопада, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +19 °C.

Осінь в Україні

Листопад в Україні почнеться з аномального потепління, яке зміниться різким похолоданням / © unsplash.com

Українці можуть готуватися до справжнього подарунка від погоди: на початку листопада до нас завітає потужний «другий раунд бабиного літа». Синоптик Ігор Кібальчич обіцяє аномально теплий та сухий період, коли стовпчики термометрів злетять майже до +19 °C, даруючи нам останній шанс насолодитися комфортною осінню.

Про це він розповів в інтерв’ю «Телеграфу».

Причина тепла: високий тиск заблокував негоду

Цей прихід аномального тепла — заслуга великої, малорухливої зони високого тиску, яка фактично заблокує негоду над більшою частиною Центральної та Східної Європи. У той час як північ і північний захід континенту страждатимуть від циклонів, перепадів тиску та поривчастого вітру, Україна потрапить у зону стабільного, сонячного комфорту.

Наші «теплі дні» триватимуть майже весь перший тиждень місяця.

«Щільна хмарність поступово розвіялася, дозволивши сонцю все частіше проглядати в денний час», — пояснив Кібальчич.

Коли чекати на пік тепла і коли настане похолодання

Перша половина листопада виявиться аномально теплою — температура суттєво перевищуватиме кліматичну норму.

  • Пік тепла (1–5 листопада): ночами ще буде свіжо (+2…+8 °C), але вдень повітря прогріється до +10…+16 °C. А ось на півдні, заході та Прикарпатті термометри можуть показувати просто весняні +17…+19 °C.

  • Перехідний період (6–8 листопада): Температура залишатиметься стабільно високою.

  • Похолодання (від 9 листопада): Лише ближче до другої декади місяця з півночі почне насуватись похолодання. Температура знизиться одразу на 4-8 °C, знаменуючи прихід справжньої осінньої прохолоди.

Жодного натяку на дощі

Головний бонус «другого бабиного літа» — це відсутність дощів. Сумарно за перші десять днів місяця кількість опадів буде мінімальною.

Слабкі та рідкісні дощі очікуються лише 1 та 4 листопада в північних та західних областях. Решту часу переважатиме мінлива хмарність, а вранці можливі локальні тумани. Вітер буде слабким, тому синоптик обіцяє, що погода буде максимально комфортною та стабільною.

Нагадаємо, в останній день жовтня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, на півдні потеплішає до +19. Дощі найбільш імовірні на півночі та північному сході України. На решті території — без опадів.

