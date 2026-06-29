Скільки триватиме війна в Україні: похмурий прогноз польської розвідки

РФ може вести війну в Україні ще кілька років — польська розвідка / © Associated Press

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Росія залишається найсерйознішою загрозою, а війна в Україні може тривати ще кілька років.

Про це заявив голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita.

«Росія може продовжувати вести війну ще кілька років. На мою думку, Кремль може відмовитися від усього, що має — добробуту власного населення, інвестицій, покращення адміністративної діяльності та внутрішньої ситуації — але він не відмовиться від війни з Україною», — зазначив голова польської розвідки.

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Шота пояснив, що поточний хід війни в Україні є джерелом великого сорому для Путіна. Диктатор, його розвідувальні служби та армія зробили поганий розрахунок на початку війни. Вони очікували, що війна піде в зовсім іншому напрямку, швидко закінчиться перемогою.

«Вони зв’язали самі себе кайданками, назвавши це „спеціальною військовою операцією“, обмеживши свої мобілізаційні можливості. Якби вони зараз назвали ці дії війною, вони б визнали поразку. Путін є заручником цієї ситуації», — пояснив головний розвідник Польщі.

Павел Шота наголосив: Путін не відмовиться від війни в Україні, бо він повинен, особливо у внутрішньому вимірі, представити себе переможцем.

Він нагадав, що російські спецслужби зробили серйозні помилки — вони дезінформували Путіна, який, спираючись на їхні повідомлення, припускав, що війна розгортатиметься зовсім інакше. Кремль також не очікував, що Україна отримає таку відчутну підтримку від західних країн.

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«Сьогодні ситуація на передовій для Росії складна. Путіну неймовірно важко психологічно прийняти такий стан справ. Кількість сценаріїв, які дозволили б йому вийти з цієї ситуації з чистим здоров’ям, різко зменшилася. Він не відмовиться від цієї війни, бо повинен, особливо всередині країни, представляти себе переможцем, але сьогодні це майже неможливо. Це штовхає його до дедалі ризикованіших рішень та непередбачуваних рішень», — каже Шота.

На його думку, Путін може навіть поставити на одну чашу терезів свою готовність зруйнувати російську економіку, але продовжить стояти на своєму.

«Для нього це справа честі, що війна в Україні буде записана в підручники історії на десятиліття вперед як успіх. Ось чому ми маємо справу з непередбачуваністю з російського боку», — підсумував голова Агентства розвідки Польщі.

Раніше Павел Шота припустив, що Путін готує напад на країни Балтії.

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