Скільки триватимуть відключення світла у неділю: "Укренерго" повідомило графіки на 25 жовтня

Відключення світла в Україні у неділю триватимуть від ранку до кінця доби / © Фото з відкритих джерел

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У неділю, 25 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Для промисловості також запровадять обмеження потужності через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Коли вимикатимуть світло 25 жовтня

За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть у такі години:

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06:00–23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;

07:00–23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

В «Укренерго» попереджають, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому оприлюднені обмеження не виключають подальших коригувань.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в компанії.

Актуальні графіки для конкретних адрес потрібно перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

Удари по енергетиці та відключення світла — останні новини

Російські атаки продовжують впливати на роботу української енергосистеми. 23 жовтня після масованого обстрілу одна з теплоелектростанцій ДТЕК зупинила генерацію. За даними компанії, обладнання станції зазнало суттєвих пошкоджень, а фахівці оцінювали масштаби руйнувань.

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Того ж дня після нічних атак нові знеструмлення зафіксували в шести областях України. Зокрема, на Житомирщині без світла залишилися понад 900 населених пунктів, а в інших регіонах енергетики відновлювали електропостачання після ударів по інфраструктурі. Аварійні відключення та пошкодження енергооб’єктів ускладнили ситуацію в енергосистемі.

У ніч проти 24 жовтня повідомлялося також про повний блекаут в окупованому Криму після атаки на ключові електропідстанції. За даними місцевих джерел, без електропостачання залишився весь півострів, а також окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

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