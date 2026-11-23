$200 млн щодня: експерт пояснив, скільки ще Україна зможе воювати без допомоги партнерів / © pexels.com

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Україна витрачає на війну з Росією майже 200 млн доларів щодня, тому подальша оборона значною мірою залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів, насамперед Європи.

Таку інформацію озвучив заступник директора Інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко у коментарі «Київ24».

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За словами Потапенка, щоденні витрати на війну становлять майже 200 млн доларів. Зауважимо, що ці цифри не є офіційними.

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На думку експерта, українська економіка та бюджет не можуть самостійно витримувати таке фінансове навантаження протягом тривалого часу.

«Її продовження є дуже складним завданням за умови українського бюджету і податкових можливостей. А завершення війни якраз залежить від наших партнерів, які можуть давати, або можуть не давати гроші», — пояснив експерт.

Він наголосив, що міжнародна фінансова допомога залишається одним із ключових чинників, які дозволяють Україні продовжувати опір російській агресії.

«І з моєї суб’єктивної точки зору, Європа постала перед вибором: або їм треба реально воювати з Росією, або їм треба укладати мирну угоду з Росією. Оскільки воювати вони поки що не хочуть, і вже п’ятий рік не хочуть, то шанси, що вони будуть воювати, вони є», — розмірковує аналітик.

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Водночас він не виключає, що європейцям доведеться воювати «вже зараз», а не через два роки, «як вони собі мріють».

«І фактично фінансування України не замінює необхідності участі Європи у війні на Балтиці», — підсумував В’ячеслав Потапенко.

Раніше ми писали, що європейська допомога Україні може зіткнутися з новими перешкодами через політичні зміни у Франції та Німеччині.

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