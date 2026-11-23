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Скільки Україна витрачає на війну щодня і як довго протримається без Заходу: експерт підрахував
Експерт стверджує, що війна коштує Україні майже $200 млн щодня.
Україна витрачає на війну з Росією майже 200 млн доларів щодня, тому подальша оборона значною мірою залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів, насамперед Європи.
Таку інформацію озвучив заступник директора Інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко у коментарі «Київ24».
За словами Потапенка, щоденні витрати на війну становлять майже 200 млн доларів. Зауважимо, що ці цифри не є офіційними.
На думку експерта, українська економіка та бюджет не можуть самостійно витримувати таке фінансове навантаження протягом тривалого часу.
«Її продовження є дуже складним завданням за умови українського бюджету і податкових можливостей. А завершення війни якраз залежить від наших партнерів, які можуть давати, або можуть не давати гроші», — пояснив експерт.
Він наголосив, що міжнародна фінансова допомога залишається одним із ключових чинників, які дозволяють Україні продовжувати опір російській агресії.
«І з моєї суб’єктивної точки зору, Європа постала перед вибором: або їм треба реально воювати з Росією, або їм треба укладати мирну угоду з Росією. Оскільки воювати вони поки що не хочуть, і вже п’ятий рік не хочуть, то шанси, що вони будуть воювати, вони є», — розмірковує аналітик.
Водночас він не виключає, що європейцям доведеться воювати «вже зараз», а не через два роки, «як вони собі мріють».
«І фактично фінансування України не замінює необхідності участі Європи у війні на Балтиці», — підсумував В’ячеслав Потапенко.
Раніше ми писали, що європейська допомога Україні може зіткнутися з новими перешкодами через політичні зміни у Франції та Німеччині.