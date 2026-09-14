Скільки Україні коштує 1 день війни: названо суму витрат 2026 року

Скільки Україні коштує 1 день війни / © Associated Press

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Видатки державного бюджету України на один день війни 2026 року обходяться у 190 мільйонів доларів — саме стільки коштує день обороноздатності. У цю суму не враховано озброєння та техніку, які передають міжнародні партнери.

Про це повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час виступу на форумі Yalta European Strategy.

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День війни обходиться Україні в 190 млн доларів

Для порівняння, 2024 року день війни коштував Україні та народу 140 мільйонів доларів.

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За словами голови профільного комітету, ключовим чинником зростання витрат стало розширення чисельності Збройних Сил. Це збільшило обов’язки держави щодо забезпечення самих військовослужбовців та надання соціальних гарантій їхнім родинам.

Ще одна причина здорожчання — зростання потреб у військовій техніці та боєприпасах. Зокрема, йдеться про закупівлю засобів ураження середньої та великої дальності, які застосовують для ударів по російських нафтопереробних заводах.

«За 8 місяців національна безпека й оборона коштували майже 42 мільярди доларів (без урахування військової допомоги в натуральній формі), а власного ресурсу (доходи + ОВДП) ми залучили лише 39 мільярдів доларів, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше. Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу в $27 млрд до кінця року», — заявила Підласа.

Україні вже суттєво бракує грошей

Нагадаємо, через серйозний дефіцит державного бюджету Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради три нові законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування.

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Вони стосуються діяльності «Укрзалізниці», Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати ці документи з народними депутатами на рівні комітетів.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, від початку вересня уряд вже спрямував до парламенту вісім подібних законопроєктів, а всі планові рішення Кабмін має намір ухвалити до 1 листопада. Він закликав нардепів якнайшвидше підтримати ініціативи задля стабілізації державних фінансів та забезпечення фінансування оборонних і соціальних видатків.

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