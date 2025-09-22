ТСН у соціальних мережах

Скільки українських біженців готові повернутися додому — соціолог

Чим довше триває війна, тим менший відсоток українців, які виявляються бажання повернутися додому.

Українські біженці / © ТСН.ua

Якщо війна в Україні завершиться найближчим часом, кількість біженців, які повернуться, буде значно меншою, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення.

Про це заявив соціолог Євген Головаха в коментарі UNIAN.

За його словами, 2022 року близько 80% тих, хто виїхав за кордон, висловлювали готовність повернутися. Але з часом ці наміри слабшають: чим довше триває війна, тим менше шансів, що українці повернуться на батьківщину.

Головаха провів паралель із Балканськими війнами. Там після чотирьох років бойових дій до Боснії повернулося лише 30% населення.

«Українська ситуація подібна. Якщо війна закінчиться найближчими роками, варто орієнтуватися саме на цей показник», — зазначив соціолог.

Водночас рівень повернення залежить від кількох факторів:

  • як саме завершиться війна;

  • якою буде підтримка України з боку інших держав;

  • політика європейських країн щодо українців-біженців.

За даними експерта, понад 70% тих, хто виїхав, мають вищу освіту. У Європі більшість вимушено працює не за спеціальністю, виконуючи низькокваліфіковану роботу. Це може стати стимулом для повернення в Україну, де вони здатні реалізуватися як фахівці.

Окремо Головаха наголосив на факторі дітей. Якщо школярі вже адаптувалися в іншій країні, їхнім родинам буде значно складніше повернутися. «Для таких сімей повернення виглядає малоймовірним, адже з часом навчання й інтеграція в Україні стануть ще важчими», — пояснив він.

Нагадаємо, з ринку праці зникають чоловіки 18–22 років. Найбільше звільнень серед молодих чоловіків зафіксували в торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі.

також йшлося про те, що біженці з України стали двигуном економіки в країнах ЄС, зокрема в Польщі.

