Якщо війна в Україні завершиться найближчим часом, кількість біженців, які повернуться, буде значно меншою, ніж у перші роки повномасштабного вторгнення.

Про це заявив соціолог Євген Головаха в коментарі UNIAN.

За його словами, 2022 року близько 80% тих, хто виїхав за кордон, висловлювали готовність повернутися. Але з часом ці наміри слабшають: чим довше триває війна, тим менше шансів, що українці повернуться на батьківщину.

Головаха провів паралель із Балканськими війнами. Там після чотирьох років бойових дій до Боснії повернулося лише 30% населення.

«Українська ситуація подібна. Якщо війна закінчиться найближчими роками, варто орієнтуватися саме на цей показник», — зазначив соціолог.

Водночас рівень повернення залежить від кількох факторів:

як саме завершиться війна;

якою буде підтримка України з боку інших держав;

політика європейських країн щодо українців-біженців.

За даними експерта, понад 70% тих, хто виїхав, мають вищу освіту. У Європі більшість вимушено працює не за спеціальністю, виконуючи низькокваліфіковану роботу. Це може стати стимулом для повернення в Україну, де вони здатні реалізуватися як фахівці.

Окремо Головаха наголосив на факторі дітей. Якщо школярі вже адаптувалися в іншій країні, їхнім родинам буде значно складніше повернутися. «Для таких сімей повернення виглядає малоймовірним, адже з часом навчання й інтеграція в Україні стануть ще важчими», — пояснив він.

