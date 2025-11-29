Скільки чоловіків виїхало за кордон / © NOS.nl

Після дозволу перетину кордон чоловікам від 18 до 23 років, через українсько-польський кордон проїхало 121 тисяча молодих українців, які можуть працювати і підтримувати економіку України.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі телеканалу НТА.

«Що ми маємо робити в тилу, крім того, щоб не приймати злочинні рішення щодо випуску наших громадян. Я не кажу, що треба на фронт загнати всю молодь, але, як мінімум тил — це не тільки про зброю, про армії, про мобілізації. Це першу черву війна, це економіка», — зазначив нардеп.

Нардеп зазначив, що у Польщі відзвітували, що після дозволу виїзджати, Україну залишило 121 тисяча молодих людей, які могли працювати та підтримувати економіку.

«У мене як у державника є питання, на кого ми тоді розраховуємо, якщо ми весь цвіт націй випускаємо. „Ви їдьте, там працюєте в інших державах, а ми тут повоюємо за вас разом з старшим поколінням. І це дуже неправильно“, — заявив Костенко.

Він закликав до організації правильного процесу мобілізації та підготовки військових.

Тому в тилу потрібно організовувати: правильну якісну мобілізацію, правильну якісну підготовку якісну підготовку до оборони, це робота оборонно-промислового комплексу. Це багато речень, які потрібно робити», — сказав нардеп.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді пропонують розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду українців за кордон.

Ми раніше інформували, що українські чоловіки віком 18–22 роки масово стають біженцями в Німеччині.