Скільки українських цивільних у полоні РФ: Лубінець назвав шокувальні цифри

Полонені / © ТСН.ua

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Росія продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право, утримуючи в полоні тисячі мирних українців. Офіційно підтвердити вдалося лише малу частину від реальної кількості бранців, тоді як доля більшості зниклих залишається невідомою.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» в слоті «1+1», заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«У нас є верифікована цифра плюс-мінус. Станом на сьогодні вона складає в районі 2000 наших цивільних заручників. Якщо бути точним, це 1878. Чому я кажу приблизно? Нам вдалося верифікувати через Міжнародний комітет Червоного Христа всього 892 особи. Решта наших цивільних заручників верифіковані з інших джерел. Це наші органи, які займаються розвідувальною діяльністю. Окрема подяка Службі безпеці України, Службі зовнішньої розвідки України, ГУР Міністерства оборони України, іншим дотичним органам», — повідомив Лубінець.

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Як дізнаються про бранців та де РФ ховає українців

За словами уповноваженого, важливим джерелом інформації про цивільних залишаються українські військові, які повертаються додому в межах обмінів. Росіяни часто тримають військовополонених в одних камерах із мирними громадянами, що дозволяє фіксувати нові імена та місця утримання. Проте реальна картина у Реєстрі осіб, зниклих за особливими обставинами, значно страшніша.

«Там, за нашими даними, цивільних може бути в російському полоні в районі 16 тисяч. Тобто це величезна цифра. Ми не знаємо, вони живі чи не живі, чи вони затримані, чи щодо них висунуті кримінальні звинувачення, чи ні. У нас є випадки, коли без жодних звинувачень люди роками сидять», — наголосив омбудсман.

За його словами, з 2022 року є випадки, коли росіяни навіть не висували жодних звинувачень. Тобто вони затримували людину, яка більше 4 років знаходиться в в’язниці. І до них не готуються ніякі кримінальні провадження, але людина все одно сидить в в’язниці.

Лубінець відзначив ще одну цинічну тенденцію: окупанти намагаються видавати захоплених мирних мешканців за військових. Робиться це з однією конкретною метою — закрити власні потреби в обміні військовими.

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«Дуже часто цивільних намагаються росіяни показати як військовополонених. Намагаються таким чином, на мій погляд, збільшити обмінний фонд свій для того, щоб повертати своїх російських військовополонених. Сьогодні під час обміну була і моя зустріч з Лантраповою, були перемовини, в тому числі ми торкались питання цивільних заручників», — резюмував Лубінець.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українських захисників, зокрема військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці, які захищали Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький, Київський, Чернігівський та Сумський напрямки.

До цього обмін полоненими відбувся 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

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