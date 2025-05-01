ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
2 хв

Скільки українських військових перебувають у полоні РФ: у Координаційному штабі назвали цифру

Крім 8 тисяч офіційно підтверджених українських військових, у російському полоні перебувають люди, яких РФ не підтверджувала.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Український полонений

Український полонений / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Близько 8 тисяч підтверджених українських військових перебувають у російському полоні. Проте під час кожного обміну повертаються люди, яких РФ не підтверджувала.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук із посиланням на дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає «Еспресо».

«Близько 8 тисяч підтверджених в полоні, але ми маємо приклади, коли, наприклад, військові перебувають в полоні та ми про це не знаємо. Під час кожного обміну повертаються люди, яких Росія не підтверджувала. Тобто ми маємо оцей 10-20% люфт, коли Росія, не підтверджуючи перебування в полоні, передає військових українській стороні», — заявила посадовиця.

За її словами, це велика надія для тих, у кого близькі мають статус «зниклий безвісти». Крім цього, посадовиця доповіла, що у російській неволі перебувають 2 тис. підтверджених цивільних українців.

Верещук також прокоментувала інформацію про обмін «всіх на всіх»: «Ви знаєте, з ким я маю справу з тієї сторони. Вірити їм не можна. Але з усім тим ми готуємось. Готуємось до повернення дітей. Ми розуміємо, що міжнародний тиск робить свою справу. Системна праця на всіх майданчиках багатьох тисяч людей, які їдуть і пояснюють лідерам європейських держав, спрацювала».

Вона також зауважила, що Україна зафіксувала факт того, що РФ подає українських цивільних як військових.

«А ми маємо в списках — як цивільних, бо вони дійсно не були військовими і під час повномасштабного вторгнення просто перебували вдома чи на роботі. І виходить, що це тисячі наших українців, які з нашого боку є як цивільні і не підлягають обміну, а мають бути безумовно повернуті, а з їхнього боку вони йдуть як військові. І тому обмін «всіх на всіх» нам дуже потрібен», — додала вона.

Нагадаємо, оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie