Скільки українських військових перебувають у полоні РФ: у Координаційному штабі назвали цифру

Український полонений / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Близько 8 тисяч підтверджених українських військових перебувають у російському полоні. Проте під час кожного обміну повертаються люди, яких РФ не підтверджувала.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук із посиланням на дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає «Еспресо».

«Близько 8 тисяч підтверджених в полоні, але ми маємо приклади, коли, наприклад, військові перебувають в полоні та ми про це не знаємо. Під час кожного обміну повертаються люди, яких Росія не підтверджувала. Тобто ми маємо оцей 10-20% люфт, коли Росія, не підтверджуючи перебування в полоні, передає військових українській стороні», — заявила посадовиця.

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За її словами, це велика надія для тих, у кого близькі мають статус «зниклий безвісти». Крім цього, посадовиця доповіла, що у російській неволі перебувають 2 тис. підтверджених цивільних українців.

Верещук також прокоментувала інформацію про обмін «всіх на всіх»: «Ви знаєте, з ким я маю справу з тієї сторони. Вірити їм не можна. Але з усім тим ми готуємось. Готуємось до повернення дітей. Ми розуміємо, що міжнародний тиск робить свою справу. Системна праця на всіх майданчиках багатьох тисяч людей, які їдуть і пояснюють лідерам європейських держав, спрацювала».

Вона також зауважила, що Україна зафіксувала факт того, що РФ подає українських цивільних як військових.

«А ми маємо в списках — як цивільних, бо вони дійсно не були військовими і під час повномасштабного вторгнення просто перебували вдома чи на роботі. І виходить, що це тисячі наших українців, які з нашого боку є як цивільні і не підлягають обміну, а мають бути безумовно повернуті, а з їхнього боку вони йдуть як військові. І тому обмін «всіх на всіх» нам дуже потрібен», — додала вона.

Нагадаємо, оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону.