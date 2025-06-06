Скільки українці готові терпіти війну: КМІС опублікувало результати опитування

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

З 15 травня по 3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» — скільки ще часу українці готові витримувати війну? Відповіді були різні.

Про це повідомили у КМІС.

Скільки ще часу українці готові терпіти війну?

З початку повномасштабного вторгнення і до травня 2024 року частка українців, готових терпіти війну «стільки, скільки буде потрібно», залишалася стабільно високою — близько 71-73%. Додаткові 2-5% респондентів тоді зазначали, що готові витримувати ще один рік. У той же період, від 12% до 21% опитаних говорили про коротший термін готовності — від кількох місяців до пів року.

Реклама

Однак, між травнем і жовтнем 2024 року вперше зафіксували помітне зниження цього показника до 63%. Тенденція до зменшення тривала, і вже у березні 2025 року кількість тих, хто готовий терпіти «стільки, скільки потрібно», сягнула 54%.

Опитування від КМІС. Скільки ще часу ви готові терпіти війну? / © КМІС

Цікаво, що між березнем і травнем-початком червня 2025 року відбулося зростання: наразі 60% українців заявляють про готовність терпіти війну «стільки, скільки буде необхідно». Ще 6% готові витримувати тягар війни протягом року.

При цьому, частка тих, хто готовий терпіти лише короткий період (кілька місяців або пів року), зменшилася з 24% у березні 2025 року до 20% зараз. Решта 14% респондентів не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

Скільки часу готові терпіти війну в регіональному вимірі?

З початку 2024 року спостерігалося зниження кількості українців у всіх регіонах, які заявляли про готовність терпіти війну «стільки, скільки буде необхідно». Проте, порівняно з березнем 2025 року, цей показник знову зріс по всій країні.

Реклама

Наразі суттєвих регіональних відмінностей у готовності до тривалого опору немає. Лише Схід України дещо виділяється: там 51% населення готове терпіти стільки, скільки потрібно, тоді як в інших регіонах цей показник становить 60-62%.

Опитування КМІС. Скільки часу ви готові терпіти війну в регіональному вимірі? / © КМІС

Важливо зазначити, що навіть на Сході, попри всі об’єктивні труднощі, значна частина населення зберігає стійкість і готова до тривалого спротиву. Крім того, на Сході також спостерігається позитивна динаміка: поточний показник вищий, ніж був у березні 2025 року.

Скільки часу українці готові терпіти війну у розрізі віку?

Незалежно від віку, більше половини опитаних у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Цей показник, хоча й не єдиний для всебічного розуміння впливу віку на ставлення до війни, все ж є дуже важливим. Він демонструє, що, окрім регіональної консолідації щодо необхідності тривалого опору, українці різного віку також налаштовані на тривалу боротьбу з агресором.

Опитування КМІС. Скільки часу готові терпіти війну у розрізі віку? / © КМІС

Дослідження охопило 1011 респондентів з усіх регіонів України, що перебувають під контролем Уряду. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI), де мобільні номери генерувалися випадково, а дані потім статистично зважувалися. Учасниками були дорослі громадяни України (віком від 18 років), які на момент опитування проживали на підконтрольній території. Важливо зазначити, що до вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій (хоча опитували внутрішньо переміщених осіб, що переїхали звідти), а також українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Реклама

Раніше повідомлялося, уночі над Україною перебували сотні «Шахедів», частина з яких атакувала Київ, решта — в інших регіонах або ж попрямували на захід України. Запуски балістики також фіксувались у бік Харкова, Дніпра, Чернігова, Черкас та Канева.