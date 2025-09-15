Скільки українців-чоловіків за кордоном стали на військовий облік: нардеп озвучив цифру / © ТСН.ua

Міністерство оборони України повідомило, що майже 21 тисяча громадян, які перебувають за кордоном і звернулися за оновленням закордонного паспорта, були взяті на військовий облік.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграмі.

Згідно з офіційним звітом Міноборони, після відновлення видачі паспортів для чоловіків за кордоном у квітні 2024 року, всі дані Державної міграційної служби (ДМС) почали автоматично передаватися до Міністерства оборони для постановки на облік.

Нагадаємо, Наприкінці серпня уряд дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Упродовж кількох тижнів це рішення залишається одним із найбільш суперечливих тем. У Державній прикордонній службі запевняють, що масового виїзду молоді не відбувається, однак їхні колеги у Польщі говорять зовсім інакше.

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова висловила свою думку про те, як дозвіл виїздити за кордон для хлопців 18–22 років може вплинути на фронт.