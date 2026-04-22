Скільки українців досі споживають російський контент, попри війну: цифра шокує

Попри повномасштабне вторгнення РФ, яке триває уже понад 4 роки, більше 70% українців продовжують регулярно переглядати чи слухати контент російського виробництва.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна під час дискусії «Як зменшити вплив російського контенту в Україні?», передає «УНІАН».

Згідно з дослідженням, проведеним спільно з компанією Gradus, ситуація виглядає критично:

71% українців регулярно вживають російськомовний контент.

Майже 25% із них роблять це щодня.

«Дуже важко це уявити, розуміючи, що Росія вбиває нас щоденно, але, тим не менше, такі факти є», — наголосила Бережна.

Міністерка пояснила: найчастіше причиною вибору на користь продукту країни-агресорки є не ідеологія, а велика доступність російського контенту та інертність звичок.

«Контент — це величезний інструмент впливу. Ми дуже часто його недооцінюємо, але дуже часто російський контент — це не є ні для кого сюрпризом — просуває пропаганду. Він знецінює українську ідентичність і нормалізує агресію», — відзначила Бережна.

Вона з сумом нагадала, що російський мультсеріал «Маша і ведмідь» у 2025 році зібрав 800 млн переглядів. Таким чином, російська культура проникає у свідомість українських дітей.

Також стріменгових платформ теж свідчить, що українці слухають російських виконавців.

«Платформи працюють за алгоритмами. ТікТок, Instagram, Youtube дають нам контент, який ми споживаємо. Цю хвилю вже неможливо зупинити», — переконана Бережна.

Тому вона закликала створити усі умови для створення якісної української альтернативи, щоб українського контенту ставало багато в різних сферах.

