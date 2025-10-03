Скільки українців досі вірять у перемогу над РФ: результати опитування здивували

Українці / © Associated Press

Абсолютна більшість українців зберігає непохитну віру в перемогу над Росією. Загалом 39,9% цілком вірять у неї, 34% скоріше вірять, 11,4% скоріше не вірять, 4,5% зовсім не вірять. Водночас 58,8% опитаних вважають військову перемогу над РФ цілком реальною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня на замовлення Київського безпекового форуму.

Умови миру: нульова готовність до поступок

Настрої українців щодо можливих переговорів з Росією є категоричними:

Більшість (62,3%) заявили, що не готові поступитися нічим.

Лише 8,1% погодилися б поступитися українськими територіями.

10,1% готові відмовитися від прозахідного вектора розвитку.

Перемогою українці вважають як вихід на кордони 23 лютого 2022 року (25,7%), так і вихід на кордони 1991 року (24,6%). До зупинення війни на поточній лінії зіткнення готові лише 21,6% опитаних.

Тотальна недовіра до Росії

Українці демонструють глибоку недовіру до можливих мирних угод: 64,2% переконані, що Росія порушить будь-яку угоду і нападе знову, щойно їй це буде вигідно. Лише 13,1% вірять, що обидві сторони намагатимуться дотримуватися домовленостей.

Як наслідок, 88,1% опитаних підтримують повне розірвання усіх стосунків з РФ після перемоги або припинення бойових дій, включно з повною забороною на в’їзд громадян Росії в Україну.

Соціологічне дослідження також підтвердило ключовий авторитет у суспільстві: Збройні сили України. Довіра до ЗСУ становить майже 93%. До першої десятки найбільш довірених інституцій належать також рятівники, волонтери, розвідники, прикордонники, добровольчі загони та СБУ.

Методи опитування

За інформацією Центру Разумкова, опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%. Разом з тим додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, чотири з п’яти українців вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заявляє, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна віддасть окуповані території. Українці, звісно, не збираються цього робити. А що думають про це наші найближчі сусіди — поляки? Нещодавнє опитування показало, що майже половина з них вважає, що Україна не повинна йти на такі поступки.