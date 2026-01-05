Скільки українців підтримують онлайн вибори: в Раді розповіли

Вибори (ілюстративне фото) / © УНІАН

В Україні зафіксовано вкрай низький рівень довіри до проведення виборів онлайн. За результатами останніх досліджень, ідею голосування поштою підтримують лише 8% громадян. А онлайн-голосування також не має широкої підтримки через побоювання щодо кібератак та ідентифікації виборців.

Про це заявила Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, в ефірі «Ранок.LIVE».

Досвід Естонії та українські реалії

Олена Шуляк зазначила, що комітет замовляв спеціальне дослідження у міжнародних партнерів щодо можливості запровадження онлайн-виборів в Україні. Результати виявилися невтішними для прихильників діджиталізації:

«На сьогодні дуже такий низький рівень довіри суспільства і до голосування онлайн, і до голосування поштою. Мені здається, до голосування поштою лише там довіряють 8%, щодо онлайн-виборів також цей відсоток людей невеликий», — повідомила нардепка.

Вона порівняла ситуацію з Естонією, де через інтернет голосують понад 50% виборців, але зауважила, що цей шлях не був швидким.

«До шляху голосування онлайн Естонія йшла 25 років. Вона робила там і покращення системи… Тому що коли ми говоримо про вибори онлайн, саме таке головне питання — навіть не втручання, а можливості ідентифікації особи, всі можливості, які пов’язані з таємницею голосування», — зазначила Шуляк.

Мобільні дільниці: чи безпечно це

У відповідь на запит експертів щодо альтернати, Шуляк допустила появу пересувних пунктів для голосування, провівши паралель із сервісами, які вже працюють у прифронтових районах або віддалених селах.

«У нас є мобільні ЦНАПи, у нас є мобільні центри соціального захисту. Я думаю, якщо ця мобільна виборча дільниця зможе відповідати всім правилам проведення чесних демократичних виборів — то чому й ні, якщо це все буде забезпечено», — повідомила голова комітету.

Проте політикиня категорично відкинула варіанти, які можуть створити поле для фальсифікацій.

«Але якщо ти розумієш, що там ця мобільна дільниця вже з наявними виборчими бюлетенями десь там від’їхала і ніхто не розуміє маршрут її руху, то, думаю. таких мобільних дільниць і виборчих ніхто ніхто не дозволить», — додала голова комітету.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. За його словами, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.

У Верховній Раді розглядають можливість проведення виборів у 90-денний термін після припинення вогню.

До слова, лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, у вересні — 11%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що Україна втратила шанс підготувати законодавчу базу для виборів під час війни ще в часи пандемії Covid-19.