Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
241
2 хв

Скільки українців підтримують онлайн вибори: в Раді розповіли

Олена Шуляк назвала головні перепони для запровадження голосування онлайн.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вибори (ілюстративне фото)

Вибори (ілюстративне фото) / © УНІАН

В Україні зафіксовано вкрай низький рівень довіри до проведення виборів онлайн. За результатами останніх досліджень, ідею голосування поштою підтримують лише 8% громадян. А онлайн-голосування також не має широкої підтримки через побоювання щодо кібератак та ідентифікації виборців.

Про це заявила Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, в ефірі «Ранок.LIVE».

Досвід Естонії та українські реалії

Олена Шуляк зазначила, що комітет замовляв спеціальне дослідження у міжнародних партнерів щодо можливості запровадження онлайн-виборів в Україні. Результати виявилися невтішними для прихильників діджиталізації:

«На сьогодні дуже такий низький рівень довіри суспільства і до голосування онлайн, і до голосування поштою. Мені здається, до голосування поштою лише там довіряють 8%, щодо онлайн-виборів також цей відсоток людей невеликий», — повідомила нардепка.

Вона порівняла ситуацію з Естонією, де через інтернет голосують понад 50% виборців, але зауважила, що цей шлях не був швидким.

«До шляху голосування онлайн Естонія йшла 25 років. Вона робила там і покращення системи… Тому що коли ми говоримо про вибори онлайн, саме таке головне питання — навіть не втручання, а можливості ідентифікації особи, всі можливості, які пов’язані з таємницею голосування», — зазначила Шуляк.

Мобільні дільниці: чи безпечно це

У відповідь на запит експертів щодо альтернати, Шуляк допустила появу пересувних пунктів для голосування, провівши паралель із сервісами, які вже працюють у прифронтових районах або віддалених селах.

«У нас є мобільні ЦНАПи, у нас є мобільні центри соціального захисту. Я думаю, якщо ця мобільна виборча дільниця зможе відповідати всім правилам проведення чесних демократичних виборів — то чому й ні, якщо це все буде забезпечено», — повідомила голова комітету.

Проте політикиня категорично відкинула варіанти, які можуть створити поле для фальсифікацій.

«Але якщо ти розумієш, що там ця мобільна дільниця вже з наявними виборчими бюлетенями десь там від’їхала і ніхто не розуміє маршрут її руху, то, думаю. таких мобільних дільниць і виборчих ніхто ніхто не дозволить», — додала голова комітету.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. За його словами, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.

У Верховній Раді розглядають можливість проведення виборів у 90-денний термін після припинення вогню.

До слова, лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, у вересні — 11%.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що Україна втратила шанс підготувати законодавчу базу для виборів під час війни ще в часи пандемії Covid-19.

241
