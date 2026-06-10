Володимир Зеленський та Валерій Залужний / © ТСН.ua

Реклама

Більшість українців — 61% — довіряють чинному президентові Володимиру Зеленському. Цікаво, що колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, його обігнав.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Чи задоволені українці Зеленським

За останніми опитуваннями, понад третина українського суспільства (34%) не має довіри до правління Зеленського. Тобто, баланс довіри-недовіри становить +27%.

Реклама

Зазначається, що порівняно з квітнем цього року показники довіри і недовіри не змінилися (різниця в межах похибки). Однак баланс довіри-недовіри зріс — з +22% до +27%.

«Серед 61%, які довіряють В. Зеленському, 33% „повністю“ довіряють, а решта 28% довіряють „скоріше“. При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ — 20% „зовсім“ не довіряють, а 13% не довіряють „скоріше“», — йдеться в опитуванні.

© КМІС

Залужний та Буданов обігнали Зеленського

Відповідно до останніх опитувань, колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний та керівник Офісу Президента Кирило Буданов випередили Зеленського.

Залужному довіряють 73%, лише 21% не довіряють, баланс становить +52%.

Буданову трохи менше мають довіру українці — 70%, однак більше ніж Зеленському. Лише 22% опитаних не довіряють, баланс — +48%.

Соцопитування проводилося впродовж 7 травня — 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Участь взяли 1015 респондентів. Опитування проводилося із українцями, які на момент опитування проживали на території країни. Водночас опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Реклама

Раніше ми повідомляли, скільки українців готові до перемир’я з «європейським щитом» на полі бою. Понад половина українців — 61% — підтримують варіант.

Новини партнерів