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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців готові до перемир’я з "європейським щитом" на фронті - опитування

Найбільша підтримка, зафіксована серед респондентів, має варіант із розміщенням європейських військ поблизу лінії фронту, де 61% українців готові підтримати припинення вогню, а 33% проти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

61% українців підтримують варіант припинення вогню за нинішньою лінією фронту згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. Категорично відкидають цей варіант 33% українців.

Такі дані показало опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Отже, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і не буде значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити — 32% (переважно неохоче).

Якщо ж в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку вже 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають таку пропозицію 49%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував президентові РФ Володимирові Путіну повне припинення вогню на всій лінії фронту на час проведення мирних переговорів.

Видання Foreign Affairs вважає, що війна в Україні, найімовірніше, закінчиться не швидким миром, а перемир’ям за корейським сценарієм — із фіксацією лінії фронту та невирішеними політичними питаннями.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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