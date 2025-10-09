Скільки українців готові поступитися територіями заради миру: нове опитування КМІС

Українці / © Associated Press

Переважна більшість українців, як і раніше, категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії заради миру.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування «Омнібус», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в період від 19 вересня до 5 жовтня 2025 року.

Опитування також показало, що конкретне формулювання питання про територіальні втрати суттєво впливає на рівень незгоди, підтверджуючи, що українці рішуче відкидають ідею юридичного визнання окупації.

Тверде «ні» поступкам

Загальне моніторингове питання КМІС, яке регулярно ставиться від травня 2022 року, засвідчило:

54% українців категорично проти відмови від будь-яких територій, навіть якщо це призведе до тривалішої війни.

38% опитаних готові прийняти певні територіальні втрати для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.

Ці показники майже не змінилися порівняно з початком літа 2025-го, що свідчить про стабільність суспільних настроїв.

Які поступки неприйнятні

КМІС провів експеримент, поставивши респондентам три альтернативні, більш конкретизовані запитання про поступки, щоб з’ясувати, як саме українці їх трактують:

Офіційне визнання окупації. Коли йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії (і відмову від претензій назавжди), переважна більшість (67%) виступає проти. Готовність прийняти цей варіант становить лише 24%. Передавання під контроль РФ неокупованих територій. Ідея передавання Росії територій, які зараз контролюються Україною (наприклад, міст Херсон, Запоріжжя), відкидається ще рішучіше: 71% категорично проти. Готові на такий крок лише 19%. Де-факто визнання окупації без де-юре (заморожування). Навіть сценарій «заморожування» нинішньої лінії фронту без юридичного визнання окупації стикається з несприйняттям більшості: 56% категорично відкидають такий варіант, водночас готові на нього 35%. Варто зазначити, що від травня-червня 2025 року частка тих, хто проти такого варіанту, зросла (від 48% до 56%).

Регіональні відмінності: схід більш схильний до «заморожування»

Жоден з варіантів територіальних поступок не має переважної підтримки в жодному регіоні України:

Офіційне визнання окупації та передавання неокупованих територій залишаються неприйнятними для більшості громадян у всіх регіонах.

Де-факто визнання контролю Росії без юридичного оформлення (заморожування) має найбільше прихильників на сході (46% готові прийняти) та півдні (40%). Однак і тут думки розділені майже порівну, оскільки на сході 47% категорично проти, а на півдні — 53%. Для порівняння: на заході цей варіант відкидають 57%.

Ключовий фактор — гарантії безпеки. КМІС наголошує, якщо мирний план доповнять надійними гарантіями безпеки та європейською інтеграцією, то 74% українців готові будуть змиритися з заморожуванням нинішньої лінії фронту.

«Варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або варіант з передаванням під контроль Росії територій, які зараз контролюються Україною, є „нежиттєздатними“ з погляду української громадської думки та приречені на категоричне несприйняття. Єдиний варіант — і лише в межах більш комплексного пакету, — який має потенціал для обговорення — це заморожування нинішньої лінії фронту без жодних юридичних визнань», — прокоментували результати опитування у КМІС.

Опитування «Омнібус» проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 2015 респондентів (18 років і старше) на території, підконтрольній уряду України. Статистична похибка для вибірки обсягом 2015 респондентів не перевищує 2,9% (для варіантів запитань з обсягом близько 500 респондентів — не більше 5,8%).

Раніше повідомлялося, що лише 18% українців вважають, що війна може закінчитися до кінця 2025 року. Водночас 27% очікують цього 2026-го, а 32% — не раніше 2027 року. Ще 23% учасників опитування відповіли, що їм важко визначитися з прогнозом.

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського у вересні 2025 року практично не змінився порівняно з початком серпня. Так, главі держави на сьогодні довіряють 59% громадян.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заявляє, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна віддасть окуповані території. Українці, звісно, не збираються цього робити. А що думають про це наші найближчі сусіди, поляки? Нещодавнє опитування показало, що майже половина з них вважає, що Україна не повинна йти на такі поступки.