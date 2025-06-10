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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Скільки українців готові поступитися територіями заради миру: опитування

Лише 38% опитаних українців готові прийняти певні територіальні втрати в обмін на мир.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українці

Українці / © Associated Press

Абсолютна більшість українців виступають категорично проти жодних територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності держави.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За результатами опитування, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року таких було 50%). Водночас 38% опитаних громадян готові прийняти певні територіальні втрати (у лютому — 39%).

Якщо йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то більшість (68%) українців будуть проти. Готових прийняти це — 24%.

Також абсолютна більшість опитаних — 78% — відкидають передавання під контроль Росії контрольованих Україною територій. Готових це прийняти є лише 15%.

Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій — де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Прийняти це готові 43% українців, а категорично проти — 48%.

«Таким чином, з точки зору громадської думки будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною Росії або тим більше передачу під контроль Росії неокупованих територій — буде відкинутий. Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту визнання де-факто контролю Росії без його визнання де-юре», — йдеться у повідомленні КМІС.

Опитування КМІС було проведене протягом 15 травня-3 червня 2025 року: методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України було опитано 2004 громадян віком від 18 років і старше.

До слова, за результатами іншого опитування КМІС, на сьогодні 60% українців заявляють про готовність терпіти війну «стільки, скільки буде необхідно». Ще 6% готові витримувати тягар війни протягом року. Про кілька місяців чи пів року висловились 20% опитаних. Решта 14% респондентів не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

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