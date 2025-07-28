Дипломат в Польщі назвав кількість українців, готових повернутися з-за кордону

Скільки українців готові повернутися з-закордону / © ТСН.ua

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Приблизно 70% українців, які виїхали за кордон, прагнуть повернутися додому, але для цього потрібні відповідні умови.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар у інтерв’ю для Радіо Свобода.

Василь Боднар наголосив, що примусове повернення виїхавших українців є неможливим. Проте більшість з них готові повернутися одразу після закінчення війни.

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За словами посла, близько 15-20% українських біженців вже міцно осіли в Польщі та, ймовірно, не повернуться до України. Оскільки вони подали документи на отримання польського громадянства.

Нагадаємо, правила перетину кордону з неповнолітніми дітьми від початку повномасштабного вторгнення змінилися. Тепер не завжди потрібна згода обох батьків.