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- Укрaїнa
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Дипломат в Польщі назвав кількість українців, готових повернутися з-за кордону
Більшість українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, прагнуть повернутися в Україну.
Приблизно 70% українців, які виїхали за кордон, прагнуть повернутися додому, але для цього потрібні відповідні умови.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар у інтерв’ю для Радіо Свобода.
Василь Боднар наголосив, що примусове повернення виїхавших українців є неможливим. Проте більшість з них готові повернутися одразу після закінчення війни.
За словами посла, близько 15-20% українських біженців вже міцно осіли в Польщі та, ймовірно, не повернуться до України. Оскільки вони подали документи на отримання польського громадянства.
Нагадаємо, правила перетину кордону з неповнолітніми дітьми від початку повномасштабного вторгнення змінилися. Тепер не завжди потрібна згода обох батьків.