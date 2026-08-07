ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1647
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців готові терпіти війну та коли очікують завершення — опитування

45% українців вважають, що війна з Росією триватиме 2027 року. 61% опитаних готові терпіти, скільки потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
2 коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війна в Україні триває

Війна в Україні триває / © Associated Press

Майже половина українців очікує, що війна з Росією закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з дослідженням, лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року.

45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або пізніше.

Скільки українців готові терпіти війну

Від початку 2026 року соціологи фіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно — від 65% у січні до 48% у квітні.

«Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Так, зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців) називають 20% респондентів (у квітні було 29%), кажуть у КМІС.

Раніше повідомлялося, що 61% українців підтримують варіант припинення вогню за нинішньою лінією фронту згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. Категорично відкидають цей варіант 33% українців.

Коментарі (2)
Сортувати:
e614589
15:51, 2026.08.07
Де ці тестування проводяться ?
nam4580
13:31, 2026.08.07
жодної секунди твар юки!
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie