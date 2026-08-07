Війна в Україні триває / © Associated Press

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Майже половина українців очікує, що війна з Росією закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Згідно з дослідженням, лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року.

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45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або пізніше.

Скільки українців готові терпіти війну

Від початку 2026 року соціологи фіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно — від 65% у січні до 48% у квітні.

«Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Так, зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців) називають 20% респондентів (у квітні було 29%), кажуть у КМІС.

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Раніше повідомлялося, що 61% українців підтримують варіант припинення вогню за нинішньою лінією фронту згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад. Категорично відкидають цей варіант 33% українців.

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