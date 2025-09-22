ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців хочуть переїхати за кордон: найбільше охочих серед бідних і молоді

Абсолютна більшість респондентів, за даними опитування, оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українські біженці

Українські біженці

В Україні 88% громадян не хочуть переїжджати за кордон для постійного проживання. Перевагу еміграції надають бідні та молодь.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

Абсолютна більшість респондентів оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

Переїхати за кордон для постійного проживання хотіли б 11% українців. У 2020 році таких було 27%, а у 2022-му — 9%.

Скільки українців хочуть переїхати за кордон / © Соціологічна група "Рейтинг"

Скільки українців хочуть переїхати за кордон / © Соціологічна група "Рейтинг"

Ще 1% респондентів важко відповісти про свої плани.

Найбільше охочих емігрувати серед бідних (20%) та людей віком 18-35 років (19%), найменше — у віковій категорії 51+ (5%).

Бажання переїхати за кордон висловили 13% мешканців Центру, 12% — Півдня, 9% — Заходу, 8% — Сходу.

/ © Соціологічна група "Рейтинг"

© Соціологічна група "Рейтинг"

Ті, в кого є родини в інших країнах, трохи частіше говорять про намір емігрувати: 14% проти 10% тих, в кого таких близьких немає.

Опитування проводили 20-22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на підконтрольній Україні території. У ньому взяли участь 1000 респондентів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними. Так, від 28 серпня виїжджати можуть чоловіки віком до 22 років включно.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie