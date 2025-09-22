Скільки українців хочуть переїхати за кордон: найбільше охочих серед бідних і молоді

Українські біженці

Реклама

В Україні 88% громадян не хочуть переїжджати за кордон для постійного проживання. Перевагу еміграції надають бідні та молодь.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

Абсолютна більшість респондентів оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

Реклама

Переїхати за кордон для постійного проживання хотіли б 11% українців. У 2020 році таких було 27%, а у 2022-му — 9%.

Скільки українців хочуть переїхати за кордон / © Соціологічна група "Рейтинг"

Ще 1% респондентів важко відповісти про свої плани.

Найбільше охочих емігрувати серед бідних (20%) та людей віком 18-35 років (19%), найменше — у віковій категорії 51+ (5%).

Бажання переїхати за кордон висловили 13% мешканців Центру, 12% — Півдня, 9% — Заходу, 8% — Сходу.

Реклама

© Соціологічна група "Рейтинг"

Ті, в кого є родини в інших країнах, трохи частіше говорять про намір емігрувати: 14% проти 10% тих, в кого таких близьких немає.

Опитування проводили 20-22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на підконтрольній Україні території. У ньому взяли участь 1000 респондентів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними. Так, від 28 серпня виїжджати можуть чоловіки віком до 22 років включно.