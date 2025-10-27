ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців мобілізують щодня — юрист назвав цифру

В Україні щодня мобілізують до тисячі осіб. Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що окремі порушення прав військовозобов’язаних трапляються, але вони не є системними.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мобілізація

Мобілізація / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

В Україні щодня мобілізують орієнтовно тисячу осіб, тобто до 30 тисяч на місяць.

Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі програми “Вечір.LIVE”.

За його словами, масова мобілізація іноді супроводжується порушеннями прав військовозобов’язаних, однак подібні випадки — радше виняток, ніж правило.

“Мобілізація виникла у відповідь на повномасштабне вторгнення російської федерації. Вона необхідна, і в рамках цього процесу інколи бувають порушення прав військовозобов'язаних. І порушення прав інколи виникають в усіх процесах. Навіть коли ми купуємо в супермаркеті помідори, інколи наші права можуть бути порушені. Адже мобілізація має масовий характер, таких випадків стає більше”, — зазначив юрист.

Боровський також навів статистику щодо так званих “бусифікацій” — випадків, коли у мережі з’являються відео затримань чоловіків представниками ТЦК.

За його словами, такі ролики публікують у середньому 5–7 разів на тиждень, і вони не відображають реальну ситуацію з мобілізацією загалом.

Раніше військовий Станіслав Бунятов заявив, що мобілізація в Україні є необхідною, але вимагає кардинальних реформ, оскільки добровольців вже недостатньо.

Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie