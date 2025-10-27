- Дата публікації
Скільки українців мобілізують щодня — юрист назвав цифру
В Україні щодня мобілізують до тисячі осіб. Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що окремі порушення прав військовозобов’язаних трапляються, але вони не є системними.
В Україні щодня мобілізують орієнтовно тисячу осіб, тобто до 30 тисяч на місяць.
Про це повідомив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі програми “Вечір.LIVE”.
За його словами, масова мобілізація іноді супроводжується порушеннями прав військовозобов’язаних, однак подібні випадки — радше виняток, ніж правило.
“Мобілізація виникла у відповідь на повномасштабне вторгнення російської федерації. Вона необхідна, і в рамках цього процесу інколи бувають порушення прав військовозобов'язаних. І порушення прав інколи виникають в усіх процесах. Навіть коли ми купуємо в супермаркеті помідори, інколи наші права можуть бути порушені. Адже мобілізація має масовий характер, таких випадків стає більше”, — зазначив юрист.
Боровський також навів статистику щодо так званих “бусифікацій” — випадків, коли у мережі з’являються відео затримань чоловіків представниками ТЦК.
За його словами, такі ролики публікують у середньому 5–7 разів на тиждень, і вони не відображають реальну ситуацію з мобілізацією загалом.
Раніше військовий Станіслав Бунятов заявив, що мобілізація в Україні є необхідною, але вимагає кардинальних реформ, оскільки добровольців вже недостатньо.