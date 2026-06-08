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- Укрaїнa
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Скільки українців можуть виїхати після війни: експерт оцінив ризики
Після відкриття кордонів Україну можуть залишити до 2 млн людей. Чому це не стане катастрофою для економіки, пояснив фінансовий експерт Руслан Чорний.
Відкриття кордонів для чоловіків після закінчення війни не спричинить масового та неконтрольованого відтоку населення, хоча з країни можуть виїхати ще близько 1,5–2 мільйонів громадян.
Таку оцінку озвучив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в ефірі День.LIVE.
За його словами, переважна більшість українців, які мали намір емігрувати, вже зробила це раніше.
«Ті, хто хотів, вони виїхали. Є ще якась частина людей, які теж хотіли б виїхати і наразі не бачать такої можливості», — пояснив аналітик ситуацію з потенційною міграцією.
Водночас Руслан Чорний звернув увагу на іншу суттєву проблему для держави — зменшення кількості економічно активних громадян, які забезпечують наповнення державного бюджету.
«Колись проводили підрахунки: реальних бізнесменів, які сплачують податки та на яких тримається бюджет — близько мільйона осіб», — наголосив він. окреслюючи поточне навантаження на фінансову систему країни.
Нагадаємо, на Львівщині 43-річний чоловік намагався виїхати за кордон із 63-річною дружиною. Проте прикордонники запідозрили, що шлюб має ознаки фіктивності.