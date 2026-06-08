Скільки українців можуть виїхати після війни: експерт оцінив ризики

Виїзд за кордон / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Відкриття кордонів для чоловіків після закінчення війни не спричинить масового та неконтрольованого відтоку населення, хоча з країни можуть виїхати ще близько 1,5–2 мільйонів громадян.

Таку оцінку озвучив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в ефірі День.LIVE.

За його словами, переважна більшість українців, які мали намір емігрувати, вже зробила це раніше.

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«Ті, хто хотів, вони виїхали. Є ще якась частина людей, які теж хотіли б виїхати і наразі не бачать такої можливості», — пояснив аналітик ситуацію з потенційною міграцією.

Водночас Руслан Чорний звернув увагу на іншу суттєву проблему для держави — зменшення кількості економічно активних громадян, які забезпечують наповнення державного бюджету.

«Колись проводили підрахунки: реальних бізнесменів, які сплачують податки та на яких тримається бюджет — близько мільйона осіб», — наголосив він. окреслюючи поточне навантаження на фінансову систему країни.

Нагадаємо, на Львівщині 43-річний чоловік намагався виїхати за кордон із 63-річною дружиною. Проте прикордонники запідозрили, що шлюб має ознаки фіктивності.

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