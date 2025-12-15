ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1357
1 хв

Скільки українців наразі довіряють Зеленському — опитування КМІС

Наразі президенту Володимиру Зеленському довіряє 61% українців, тоді як 32% висловлюють йому недовіру.

Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського демонструє значну позитивну динаміку, особливо помітну на початку грудня.

Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), наразі президенту Володимиру Зеленському довіряє 61% українців, тоді як 32% висловлюють йому недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +29%, що є майже ідентичним показникам, зафіксованим на початку жовтня.

Стрімкий підйом на початку грудня

КМІС зазначає, що показники довіри до президента є досить динамічними, і ключові зміни відбулися саме протягом останніх тижнів:

  • Листопад (26-30 листопада): президенту Зеленському довіряли 49% опитаних респондентів.

  • Грудень (1-13 грудня): рівень довіри зріс до 63%.

  • Пік (8-13 грудня): упродовж останнього тижня опитування (8-13 грудня) показник довіри досяг 65%.

Це свідчить про значне зростання підтримки президента на початку грудня, тоді як наприкінці листопада рівень довіри був відчутно нижчим.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? / © КМІС

Опитування проводилось упродовж 26 листопада-13 грудня 2025 року, опитано 547 респондентів.

Нагадаємо, Зеленський запропонував компроміс для миру і повідомив, від чого готова відмовитись Україна. Президент наголосив, що Україна може тимчасово відкласти прагнення вступу до НАТО — за умови отримання сильних і надійних безпекових гарантій від США.

1357
