Скільки українців насправді готові ще терпіти війну: думка змінилася

Нове опитування показало тривожну динаміку: частка українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, впала до 54% у березні. Соціологи пов’язують це з розчаруванням у переговорному процесі та відсутністю рішучої підтримки Заходу.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У період між кінцем січня та серединою лютого 2026 року помітно зменшилася частка українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Якщо наприкінці січня таких було 65%, то вже в середині лютого — 52%. У березні соціологи повторно поставили це запитання, щоб перевірити, чи збережеться тенденція.

Березневі результати підтвердили негативну динаміку, однак без подальшого погіршення. Так, 54% респондентів заявили про готовність витримувати війну стільки, скільки необхідно, тоді як 28% говорять про коротший горизонт — від кількох місяців до пів року.

Хто з українців готовий терпіти війну найменше часу?

«Ми вирішили проаналізувати, серед яких категорій населення відбулося зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно. Як ми виявили, найбільш диференційоване зниження відбулося залежно від ставлення до пропозиції обміняти Донецьку область на гарантії безпеки«, — йдеться у повідомленні КМІС.

Серед тих, хто легко погоджується з такою «пропозицією», показник зменшився з 38% до 26%. У групі тих, хто погоджується неохоче, падіння ще суттєвіше — з 58% до 35%. Серед респондентів із невизначеною позицією також зафіксовано різке зниження — з 52% до 25%.

Натомість серед тих, хто категорично проти подібного обміну, зміни менш відчутні: показник знизився з 74% до 67%.

Таким чином, основне зниження готовності витримувати війну припадає на тих, хто розглядав можливість складного компромісу щодо Донеччини в обмін на гарантії безпеки.

Чому зменшилась кількість українців, готових терпіти війну?

«Можливо, ці люди на кінець січня мали підвищені очікування від результату перемовин (і, зокрема, з урахуванням, що в українську делегацію входить К. Буданов). Утім, коли в лютому стало більш очевидно, що перемовини не ведуть до реального прогресу, це справило деморалізуючий вплив на цей сегмент населення», –вважають соціологи.

Водночас серед тих, хто і раніше не підтримував подібні поступки та не очікував швидких результатів, суттєвих змін у настроях не відбулося, що й пояснює стабільніший рівень їхньої готовності витримувати війну.

Хоча це пояснення видається досить переконливим, соціологи зазначають, що могли діяти й інші чинники. Зокрема, лютий традиційно вважається більш депресивним місяцем (хоча останнє опитування проводилося вже на початку березня). Крім того, наприкінці січня населення могло бути більш мобілізованим через складну ситуацію в енергетиці, а після її часткового покращення в лютому відбулося певне емоційне «розслаблення».

«І також, можливо, деякі люди очікували, що Західні партнери (особливо США) більш рішуче підтримають Україну після російського терору в умовах важкої зими. Відсутність в очах багатьох людей суттєвої реакції також могло справити деморалізуючий вплив», — пояснили у КМІС.

Додатково на настрої на початку березня могла вплинути й операція США та Ізраїлю проти Ірану. Частина українців могла сприйняти це як ускладнення глобальної ситуації та ризик зменшення підтримки УКиєва, зокрема через можливе послаблення санкцій проти Росії або її вигоди від війни.

Всеукраїнське опитування КМІС було проведене упродовж 1 — 8 березня 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України. Було опитано 1003 респонденти віком від 18 років.

Нагадаємо, згідно з проведеним у кінці січня опитуванням КМІС, на той час 65% українців були готові терпіти війну стільки, скільки треба. Водночас 17% розраховували лише на кілька місяців або пів року. Попри постійні атаки та спроби ворога спровокувати кризу, цей показник суттєво не змінюється ще від осені 2025 року.