Скільки українців насправді виїхали з міст через холод та блекаути: соцопитування
Дослідження показало, скільки киян та жителів Сходу насправді покинули домівки.
Попри найхолоднішу зиму за останні роки та постійні атаки на енергосистему, які призвели до відсутності світла і тепла у багатьох домівках, українці не поспішають виїздити з великих міст.
Про це свідчать результати опитування компанії Gradus, проведене у січні 2026 року.
Дослідження показало, що 87% опитаних не змінили свого місця проживання через атаки на енергетику і відповідні побутові складнощі.
Найбільш мобільними виявилися мешканці Сходу і Києва — регіонів, що найбільше потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру.
Схід України — тимчасово змінили місце проживання 21% опитаних.
Київ — 18% мешканців.
Серед 13% тих, хто був змушений мігрувати через енергетичну скруту. 60% переїхали в межах своєї області, і ще 50% — в іншу область в Україні. Більшість опитаних мають намір повернутися до свого постійного місця проживання після потепління та як тільки дозволить безпекова ситуація.
Проте, значна частка мешканців Східного та Північного регіонів (відповідно 16% і 22%) допоки не планують повернення.
Чи планують українці у майбутньому виїзд за кордон
Менше 10% респондентів мають намір виїхати з України протягом наступних шести місяців.
Що примусить українців до виїзду
Серед факторів, які можуть спонукати змінити своє рішення на користь виїзду, найбільш вагомими є загроза власному або членів родини життю і здоров’ю і можлива окупація регіону.
Відсутність побутових умов, таких як опалення, вода, світло — на четвертому місці з можливих причин зміни місця проживання.
У разі подальшого погіршення ситуації та умов проживання, готові змінити місце проживання менше половини респондентів (43%). Факторами, які стимулюватимуть до такого рішення, називають:
Зниження температури в квартирі нижче 10°C;
Відсутність світла, води чи опалення понад 48 годин поспіль.
Таким чином, посилені атаки РФ на енергетичну інфраструктуру не призвели до підвищення міграційних намірів.
Раніше ми писали, скільки будинків у Києві досі без опалення.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у нічний час Київ залишають приблизно 600 тисяч осіб, а вранці більшість із них повертається до міста на роботу.