Скільки українців насправді виїхали з міст через холод та блекаути: соцопитування

Скільки українців планують виїзд з міст і за кордон у 2026 році: опитування / © УНІАН

Попри найхолоднішу зиму за останні роки та постійні атаки на енергосистему, які призвели до відсутності світла і тепла у багатьох домівках, українці не поспішають виїздити з великих міст.

Про це свідчать результати опитування компанії Gradus, проведене у січні 2026 року.

Дослідження показало, що 87% опитаних не змінили свого місця проживання через атаки на енергетику і відповідні побутові складнощі.

Найбільш мобільними виявилися мешканці Сходу і Києва — регіонів, що найбільше потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру.

Схід України — тимчасово змінили місце проживання 21% опитаних.

Київ — 18% мешканців.

Серед 13% тих, хто був змушений мігрувати через енергетичну скруту. 60% переїхали в межах своєї області, і ще 50% — в іншу область в Україні. Більшість опитаних мають намір повернутися до свого постійного місця проживання після потепління та як тільки дозволить безпекова ситуація.

Проте, значна частка мешканців Східного та Північного регіонів (відповідно 16% і 22%) допоки не планують повернення.

Чи планують українці у майбутньому виїзд за кордон

Менше 10% респондентів мають намір виїхати з України протягом наступних шести місяців.

Що примусить українців до виїзду

Серед факторів, які можуть спонукати змінити своє рішення на користь виїзду, найбільш вагомими є загроза власному або членів родини життю і здоров’ю і можлива окупація регіону.

Відсутність побутових умов, таких як опалення, вода, світло — на четвертому місці з можливих причин зміни місця проживання.

У разі подальшого погіршення ситуації та умов проживання, готові змінити місце проживання менше половини респондентів (43%). Факторами, які стимулюватимуть до такого рішення, називають:

Зниження температури в квартирі нижче 10°C;

Відсутність світла, води чи опалення понад 48 годин поспіль.

Таким чином, посилені атаки РФ на енергетичну інфраструктуру не призвели до підвищення міграційних намірів.

