ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Скільки українців насправді виїхали з міст через холод та блекаути: соцопитування

Дослідження показало, скільки киян та жителів Сходу насправді покинули домівки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки українців планують виїзд з міст і за кордон у 2026 році: опитування

Скільки українців планують виїзд з міст і за кордон у 2026 році: опитування / © УНІАН

Попри найхолоднішу зиму за останні роки та постійні атаки на енергосистему, які призвели до відсутності світла і тепла у багатьох домівках, українці не поспішають виїздити з великих міст.

Про це свідчать результати опитування компанії Gradus, проведене у січні 2026 року.

Дослідження показало, що 87% опитаних не змінили свого місця проживання через атаки на енергетику і відповідні побутові складнощі.

Найбільш мобільними виявилися мешканці Сходу і Києва — регіонів, що найбільше потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру.

  • Схід України — тимчасово змінили місце проживання 21% опитаних.

  • Київ — 18% мешканців.

Серед 13% тих, хто був змушений мігрувати через енергетичну скруту. 60% переїхали в межах своєї області, і ще 50% — в іншу область в Україні. Більшість опитаних мають намір повернутися до свого постійного місця проживання після потепління та як тільки дозволить безпекова ситуація.

Проте, значна частка мешканців Східного та Північного регіонів (відповідно 16% і 22%) допоки не планують повернення.

Чи планують українці у майбутньому виїзд за кордон

Менше 10% респондентів мають намір виїхати з України протягом наступних шести місяців.

Що примусить українців до виїзду

Серед факторів, які можуть спонукати змінити своє рішення на користь виїзду, найбільш вагомими є загроза власному або членів родини життю і здоров’ю і можлива окупація регіону.

Відсутність побутових умов, таких як опалення, вода, світло — на четвертому місці з можливих причин зміни місця проживання.

У разі подальшого погіршення ситуації та умов проживання, готові змінити місце проживання менше половини респондентів (43%). Факторами, які стимулюватимуть до такого рішення, називають:

  • Зниження температури в квартирі нижче 10°C;

  • Відсутність світла, води чи опалення понад 48 годин поспіль.

Таким чином, посилені атаки РФ на енергетичну інфраструктуру не призвели до підвищення міграційних намірів.

Раніше ми писали, скільки будинків у Києві досі без опалення.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у нічний час Київ залишають приблизно 600 тисяч осіб, а вранці більшість із них повертається до міста на роботу.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie