Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
902
Час на прочитання
2 хв

Скільки українців не готові воювати: результати опитування

Понад 50% українців готові приєднатися до Сил оборони і воювати зі зброєю в руках.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки українських жінок і чоловіків готові захищати країну

Скільки українських жінок і чоловіків готові захищати країну / © Associated Press

Близько 54% опитаних українців готові приєднатися до Сил оборони і захищати Україну на фронті в разі потреби.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Серед українців (і чоловіків, і жінок у віці 18+ років, які не проходять військову службу) 54% відповідають, що вони скоріше чи однозначно готові у разі потреби приєднатися до Сил оборони і зі зброєю в руках захищати Україну. З них 23% однозначно готові, а ще 31% — скоріше готові.

Скільки українців не готові воювати

  • Скоріше не готові — 15%,

  • однозначно не готові — 23% (тобто загалом не готові 38%, хоча з них тільки частина категорично відкидає таку готовність).

/ © Київський міжнародний інститут соціології

Загалом готовність воювати висловлюють 63% чоловіків та 46% жінок.

У КМІС порівняли ці дані з настроями в інших країнах Європи. Так, за даними Gallup (2023 рік), у Польщі готові воювати за свою країну 45%, у США — 41%, у Німеччині — 23%, Великій Британії — 33%, загалом у країнах ЄС — 32% (хоча не у всіх країнах було опитування). На той самий період в Україні з таким формулюванням погоджувались 62%.

«Водночас треба враховувати, що для українців це питання не є гіпотетичним і абстрактним, а є цілком реальним, тобто від українців можна очікувати більш наближені до реальної поведінки відповіді», — пояснили соціологи.

Зазначається, що серед чоловіків до 60 років більшість (60-64%) готові в разі потреби приєднатися до Сил оборони.

Раніше соціологи з’ясували, скільки ще часу українці готові терпіти війну.

