Скільки українців нині перебувають за кордоном: Зеленський озвучив масштаби

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі за кордоном перебувають 9,5 мільйона українців, які втратили житло. За його словами, Україні важливо створити умови для їхнього повернення, адже ці люди мають брати участь у відбудові та розвитку держави.

Про це глава держави сказав в ефірі Fox News.

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Президент наголосив, що повернення українців додому є важливим для майбутнього країни.

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«Нам потрібно, щоб 9,5 мільйона людей, які втратили житло і зараз перебувають за кордоном, повернулися в Україну — просто щоб жити тут і будувати свою країну», — заявив Зеленський.

Українські біженці за кордоном: що змінюється у США та Європі

У США українці, які мають тимчасовий захищений статус (TPS), поки зберігають право на проживання, роботу та захист від депортації. Відповідні гарантії мали завершитися 19 жовтня, однак Міністерство внутрішньої безпеки США відклало рішення щодо подальшої дії програми для громадян України та Судану. За федеральними даними, станом на березень 2025 року TPS мали понад 100 тисяч українців. Чи продовжать захист на триваліший термін, наразі невідомо.

Водночас Польща планує суттєво підвищити фінансові вимоги до іноземців. За проєктом МВС країни, для поїздки тривалістю до чотирьох днів потрібно буде підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих замість нинішніх 300. Для довшого перебування мінімальну суму пропонують збільшити із 75 до 300 злотих на день. Йдеться не про плату за перетин кордону, а про власні кошти мандрівника на проживання. Вимоги щодо фінансування зворотної або подальшої подорожі розглядаються окремо.

Крім того, Чорногорія посилює правила надання тимчасового захисту українським чоловікам, які підлягають військовому призову. За рішенням уряду, претендувати на такий статус вони зможуть лише за умови, що до прибуття в країну фактично проживали в Україні та виконали військовий обов'язок або були звільнені від нього.

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Уряд Чорногорії пояснив зміни імплементацією рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року. Водночас нові обмеження не поширюватимуться на українців, які вже отримали тимчасовий захист у країні.

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