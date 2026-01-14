- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки українців перебувають у розшуку та СЗЧ – новий міністр оборони розкрив цифри
Наразі 2 млн українських чоловіків перебувають у розшуку по лінії ТЦК через проблеми з військовими документами, а ще 200 тис. – у СЗЧ.
Міністр оборони України Михайло Федоров розкрив, скільки українців перебуває у “розшуку” по лінії територіальних центрів комплектування та складних зон.
Про це Федоров розповів під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, у ТЦК наразі перебувають близько 2 млн чоловіків із проблемами військово-облікових документів, ще 200 тис. – у СЗЧ.
Федоров також зазначив, що бюджет Міністерства оборони України наразі у мінусі на 300 млрд гривень.
Раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини – нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.
Нагадаємо, у середу, 14 січня, Верховна Рада призначила Михайла Федорова новий міністром оборони України. За кандидатуру проголосували 277 депутатів.