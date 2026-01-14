ТСН у соціальних мережах

294
1 хв

Скільки українців перебувають у розшуку та СЗЧ – новий міністр оборони розкрив цифри

Наразі 2 млн українських чоловіків перебувають у розшуку по лінії ТЦК через проблеми з військовими документами, а ще 200 тис. – у СЗЧ.

Кирило Шостак
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

Міністр оборони України Михайло Федоров розкрив, скільки українців перебуває у “розшуку” по лінії територіальних центрів комплектування та складних зон.

Про це Федоров розповів під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, у ТЦК наразі перебувають близько 2 млн чоловіків із проблемами військово-облікових документів, ще 200 тис. – у СЗЧ.

Федоров також зазначив, що бюджет Міністерства оборони України наразі у мінусі на 300 млрд гривень.

Раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини – нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.

Нагадаємо, у середу, 14 січня, Верховна Рада призначила Михайла Федорова новий міністром оборони України. За кандидатуру проголосували 277 депутатів.

294
