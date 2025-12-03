Скільки українців повернеться додому після війни: прогноз став похмуріший

Українські біженці

Зважаючи на нинішню ситуацію, до України після війни повернеться 30% громадян. Велику роль у цьому відіграють безпековий фактор, наявність житла, роботи та перспектив для дітей. Значно менші шанси того, що повернуться українці, які виїхали за кордон цілою родиною.

Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в інтерв’ю «РБК-Україна».

Скільки людей повернеться до України після війни?

Лібанова нагадала свій старий прогноз, який передбачав повернення 60% українців після війни. На сьогодні ж очікується, що повернуться 30%.

«Колись мені дорікнули: я раніше говорила, що додому повернеться 60% українців, а тепер — 30%. Питання: коли я це говорила? У 2022 році, коли всі думали, що війна скоро закінчиться, або в крайньому випадку — на початку 2023-го, особливо після того, як росіян відігнали від Харкова. Тоді точно більше половини повернулися б», — пояснила демографиня.

Вона зазначила, що зараз інша ситуація: в Україні більше зруйновано всього і більше людей адаптовано за кордоном. Тому тепер експертка очікує, що третина українців повернеться до країни після війни. Лібанова додала, що орієнтується на досвід балканських воєн: там якраз поверталася третина.

Що змусить українців повертатися додому?

Демографиня також назвала фактори, які впливатимуть на рішення українців про повернення додому.

«Перший з величезним відривом — фактор безпеки. Не лише поточної, а й оцінки на майбутнє. Адже агресивний сусід, на жаль, біля нас залишиться. І є ризик того, що через три-п’ять-десять років ми отримаємо нову серію конфліктів. Від цього не застраховані ні ми, ні Європа. Але це вже інше питання. Тобто безпековий фактор відіграє величезну роль», — пояснила Лібанова.

Наступним фактором на одному рівні є житло та робота. Високі шанси на повернення тих українців, у яких вціліло помешкання.

«Якщо житло зруйноване або його не було зовсім, а там є більш-менш нормальне, нехай і орендоване, то повернення під питанням», — додала експертка.

Наступним фактором є те, які перспективи для своїх дітей бачать українці. Ще один важливий чинник — це те, чи виїхала вся родина.

«Якщо виїхала вся родина, шанси на повернення тануть. А якщо тут залишилась частина родини (сестри, брати, батьки), тоді ймовірність повернення є», — сказала демографиня.

Вона сподівається, що до України повернуться найбільш кваліфіковані працівники: лікарі, юристи та інші, «бо вони через переїзд більше втратили».

«Вони там працюють, але не за фахом, і це їх не влаштовує. Представники сфери послуг, як-от майстри манікюру, не повернуться — вони там більше отримують», — пояснила Лібанова.

Нагадаємо, раніше демограф Олександр Гладун висловив думку, що зараз близько 50% українців, які перебувають за кордоном, готові повернутися додому. Однак він наголошує — що довше триває війна, то менше людей повернеться, оскільки вони адаптуються на нових місцях. Головними чинниками повернення залишаються умови закінчення війни, наявність житла та роботи.