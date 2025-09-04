Скільки українців повернуться додому після завершення війни: в Офісі президента назвали цифру

Українці за кордоном / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує повернення додому 70% українців після завершення війни.

Таку цифру Подоляк озвучив в інтерв’ю Новини.LIVE.

«На цей показник також впливатимуть гарантії безпеки, вступ України до ЄС, інвестиції від європейських та американських компаній, присутність іноземного контингенту, зокрема, стратегічної авіації від США» — зазначив він.

Михайло Подоляк також пояснив, що виїзд за кордон чоловіків 18-22 років також невід’ємно пов’язаний із цим процесом. Він уточнив, що таку вікову категорію обирали з військовими.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Раніше ТСН.ua писав про те, що країни Євросоюзу починають переглядати умови підтримки для українських біженців. Зокрема, деякі соціальні програми поступово згортаються, а правила перебування стають жорсткішими.