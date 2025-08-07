Скільки українців прагнуть воювати до кінця проти Росії: результати опитування

Скільки українців прагнуть воювати до перемоги у війні / © Associated Press

Лише 25% громадян тепер вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу до переможного кінця. Нове опитування Gallup свідчить про значні зміни в настроях українців щодо цієї теми.Адже це різкий контраст з 2022 роком, коли цю позицію підтримувало 75% населення.

Про це пише The Telegraph.

Зараз майже 70% українців виступають за якнайшвидше завершення конфлікту шляхом переговорів. Підтримка мирного врегулювання почала переважати над бажанням воювати до перемоги ще наприкінці 2023 року. Загалом, як показує дослідження, втома від війни зростає в усіх регіонах та серед усіх демографічних груп.

Причини падіння бойового духу та ставлення до міжнародних партнерів

Такий зсув настроїв відбувається на тлі невдалих мирних переговорів, посилення російських бомбардувань та просування військ РФ на сході. Незважаючи на бажання мирних переговорів, більшість українців не вірить, що мир настане найближчим часом. Лише 25% вважають, що активні бойові дії припиняться протягом наступних 12 місяців, і лише 5% впевнені в цьому.

Трамп і НАТО. Опитування також виявило, що українці скептично ставляться до керівництва США під час президентства Дональда Трампа. Лише 16% позитивно оцінюють його діяльність, що є значним падінням порівняно з часами адміністрації Байдена, коли цей показник становив близько 66%. Ця недовіра пов’язана з коливаннями Трампа в підтримці України, його прагненням до переговорів з Путіним та заявами про те, що Україна не вступить до НАТО. Лише третина опитаних вірить, що Україна приєднається до Альянсу в найближчі 10 років.

ЄС. Оптимізм щодо вступу до Європейського Союзу дещо вищий, але також знизився. Лише половина українців вважає, що країна зможе вступити до ЄС протягом наступних 10 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має значно вищу підтримку серед американців, ніж чинний президент США Дональд Трамп. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.