Скільки українців щасливі попри війну: результати опитування здивували

Щастя / © Credits

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Попри повномасштабну війну, більшість українців вважають себе щасливими. За останні півтора року рівень щастя в країні зріс і повернувся до довоєнного показника.

Про це свідчать дані опитування, які 7 вересня опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Згідно з результатами, загалом щасливими почуваються 71% опитаних. Зокрема, 31% громадян відповіли, що вони «однозначно щасливі», а ще 40% обрали варіант «скоріше так, ніж ні». Варіант «і так, і ні» обрали 11% респондентів. Водночас нещасливими вважають себе 16% українців: 9% відповіли «скоріше ні, ніж так», а 7% — «ні».

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Дослідження проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року, у ньому взяли участь 2007 респондентів. На відчуття щастя впливають вік, статки, здоров’я та наявність сенсу в житті. Молодь до 40 років почувається щасливішою за людей, старших за 70 років: 75% проти 60%. Забезпечені громадяни почуваються щасливішими за найбідніших — 91% проти 48%.

Крім того, краще почуваються люди з міцнішим здоров’ям і ті, хто бачить сенс у своєму житті: серед них щасливими є 79%, тоді як серед тих, хто його не бачить, — лише 41%.

Аналітики КМІС зазначають, що зростання цього показника не означає покращення об’єктивних умов життя. Соціологи пояснюють це психологічною адаптацією: люди адаптують свої очікування та критерії оцінки життєвих обставин, що дозволяє почуватися щасливими навіть у складних реаліях.

Динаміка спостережень свідчить, що після показника у 71% у грудні 2021 року та відносної стабільності протягом перших двох років війни, у 2024 році рівень щастя знизився до 58%. Проте згодом почалося відновлення: у грудні 2025 року щасливими себе вважали 69% опитаних, а в травні 2026 року показник досяг 71%.

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Нагадаємо, згідно з новим опитуванням IBRiS, майже дві третини громадян Польщі виступають проти передавання Україні ракет до Patriot із власних запасів країни.

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