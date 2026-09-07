ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
2 хв

Скільки українців щасливі попри війну: результати опитування здивували

Попри повномасштабну війну, 71% українців вважають себе щасливими.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Щастя

Щастя / © Credits

Попри повномасштабну війну, більшість українців вважають себе щасливими. За останні півтора року рівень щастя в країні зріс і повернувся до довоєнного показника.

Про це свідчать дані опитування, які 7 вересня опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з результатами, загалом щасливими почуваються 71% опитаних. Зокрема, 31% громадян відповіли, що вони «однозначно щасливі», а ще 40% обрали варіант «скоріше так, ніж ні». Варіант «і так, і ні» обрали 11% респондентів. Водночас нещасливими вважають себе 16% українців: 9% відповіли «скоріше ні, ніж так», а 7% — «ні».

Дослідження проводилося з 7 травня по 3 червня 2026 року, у ньому взяли участь 2007 респондентів. На відчуття щастя впливають вік, статки, здоров’я та наявність сенсу в житті. Молодь до 40 років почувається щасливішою за людей, старших за 70 років: 75% проти 60%. Забезпечені громадяни почуваються щасливішими за найбідніших — 91% проти 48%.

Крім того, краще почуваються люди з міцнішим здоров’ям і ті, хто бачить сенс у своєму житті: серед них щасливими є 79%, тоді як серед тих, хто його не бачить, — лише 41%.

Аналітики КМІС зазначають, що зростання цього показника не означає покращення об’єктивних умов життя. Соціологи пояснюють це психологічною адаптацією: люди адаптують свої очікування та критерії оцінки життєвих обставин, що дозволяє почуватися щасливими навіть у складних реаліях.

Динаміка спостережень свідчить, що після показника у 71% у грудні 2021 року та відносної стабільності протягом перших двох років війни, у 2024 році рівень щастя знизився до 58%. Проте згодом почалося відновлення: у грудні 2025 року щасливими себе вважали 69% опитаних, а в травні 2026 року показник досяг 71%.

Нагадаємо, згідно з новим опитуванням IBRiS, майже дві третини громадян Польщі виступають проти передавання Україні ракет до Patriot із власних запасів країни.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie