Скільки українців вірять у перемогу та які можливості для ведення війни: результати опитування, інфографіка
Повністю впевнені в перемозі України 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.
Абсолютна більшість українців вірить у перемогу. Водночас можливості для ведення війни оцінюються посередньо.
Про це свідчать результати моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України, отримані за вересень 2025 року.
Впевненість у перемозі
За даними опитування, повністю впевнені в перемозі 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.
Можливості для ведення війни
Думки щодо актуальних можливостей України для ведення війни розділилися. Вважають, що вони загалом хороші — 7,2%, задовільні — 39,5%. Як загалом погані можливості оцінюють 41,6% респондентів.
Як змінилася оцінка міжнародної підтримки
У вересні 2025 року 25,4% громадян вважали рівень міжнародної допомоги дуже добрим, 54,7% — задовільним, лише 20% дуже поганим.
Польовий етап останнього дослідження тривав від 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, за даними КМІС, переважна більшість українців, як і раніше, категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії заради миру.