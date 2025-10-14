ТСН у соціальних мережах

Скільки українців вірять у перемогу та які можливості для ведення війни: результати опитування, інфографіка

Повністю впевнені в перемозі України 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.

У перемогу у війні вірить абсолютна більшість українців

У перемогу у війні вірить абсолютна більшість українців / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Абсолютна більшість українців вірить у перемогу. Водночас можливості для ведення війни оцінюються посередньо.

Про це свідчать результати моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України, отримані за вересень 2025 року.

Впевненість у перемозі

За даними опитування, повністю впевнені в перемозі 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.

Можливості для ведення війни

Думки щодо актуальних можливостей України для ведення війни розділилися. Вважають, що вони загалом хороші — 7,2%, задовільні — 39,5%. Як загалом погані можливості оцінюють 41,6% респондентів.

Як змінилася оцінка міжнародної підтримки

У вересні 2025 року 25,4% громадян вважали рівень міжнародної допомоги дуже добрим, 54,7% — задовільним, лише 20% дуже поганим.

Польовий етап останнього дослідження тривав від 9 вересня до 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними КМІС, переважна більшість українців, як і раніше, категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії заради миру.

